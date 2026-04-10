Diputación de Sevilla congrega al sector turístico en Madrid para "vivir" el destino provincia

SEVILLA, 10 Abr. (EUROPA PRESS) -

Más de 350 asistentes se han dado cita, esta pasada noche en Madrid, en un evento promocional dirigido a profesionales del sector turístico, organizado por la Diputación de Sevilla, a través de Prodetur. El acto, celebrado en la Real Fábrica de Tapices, recupera el encuentro previsto por la institución provincial en el marco de Fitur 2026 y que no pudo llevarse a cabo entonces, al suspenderse en señal de respeto por las víctimas del accidente ferroviario de Adamuz (Córdoba).

El evento, que ha contado con la participación del vicepresidente de Prodetur, Rodrigo Rodríguez Hans, ha girado en torno a la campaña 'Sevilla. No la mires, vívela', lema que vertebra la promoción de la provincia como destino turístico durante este año. El encuentro se había concibido como una "presentación experiencial" del destino Sevilla, dirigida a operadores turísticos, profesionales del sector, creadores de contenidos, prescriptores y decisores de eventos, con el objetivo de reforzar el posicionamiento de la provincia como un destino de experiencias auténticas y cercanas, detalla en una nota de prensa.

Al acto también han asistido representantes del tejido turístico empresarial sevillano, así como otros agentes sociales, además de medios de comunicación especializados. La gala ha sido conducida por el escritor, periodista y humorista Julio Muñoz 'Rancio' y por la actriz y cantante sevillana Nya de la Rubia, y ha contado con actuaciones de la propia artista y de la Orquesta Flamenca de Sevilla.

A hilo de este evento, el vicepresidente de Prodetur ha destacado que supone "una oportunidad clave para trasladar al sector profesional el relato que se quiere proyectar de la provincia: un destino que no se contempla desde fuera, sino que hay que vivirlo desde dentro, a través de su gente, su cultura y su forma de entender la vida".

"Se trata de que quienes nos visitan, sientan Sevilla e invitarles a compartirla con los sevillanos y sevillanas", ha señalado Rodríguez Hans, al tiempo que ha subrayado que la campaña responde a una manera de entender el turismo "más experiencial, más sostenible y más conectada con el territorio". "La provincia es un destino propio, una forma distinta de vivir Sevilla, con espacio, tiempo y autenticidad, que es el verdadero lujo que hoy busca el viajero".

AUTENTICIDAD Y CERCANÍA

El vídeo promocional, elemento central de la campaña, ha sido uno de los protagonistas del acto. A través de una narrativa coral y emocional, la pieza presenta la provincia como una experiencia vivida y compartida, construida a partir de microhistorias reales protagonizadas por personas del territorio: hombres y mujeres del sector, guías, anfitriones locales o vecinos y vecinas que encarnan la esencia del destino.

La pieza audiovisual integra en un mismo relato la diversidad de la oferta turística de la provincia --gastronomía, patrimonio, naturaleza, turismo activo, cultura y flamenco-- desde el punto de vista del visitante, "reforzando la idea de cercanía, trato humano y autenticidad que define la campaña y culminando con una llamada a la acción clara y memorable: 'Sevilla. No la mires, vívela'".

Como parte del diseño del evento, el público ha asistido a un 'videomapping escénico' concebido "como recurso experiencial para complementar y amplificar el relato de la campaña, prolongando su carga emocional y conectando al público con los valores del destino a través de un recorrido sensorial que evolucionó desde la expectativa del viaje hasta la celebración compartida".

La proyección, realizada en varias partes, ha dedicado su cierre a la influencia de Sevilla y de su forma de vida en la formación de la Generación del 27, cuyo aniversario la Diputación proyecta conmemorar con un diverso programa de actuaciones.

Como colofón a la experiencia, los asistentes han podido disfrutar de una degustación gastronómica marca 'Sabores de la Provincia de Sevilla', que ha permitido completar la descripción del destino desde la gastronomía: "uno de los grandes valores diferenciales del territorio".

SEGUNDO MERCADO NACIONAL DE PERNOCTACIONES

Esta gala ha puesto el broche de oro a una intensa jornada de promoción y comercialización del destino Sevilla en la capital madrileña. El vicepresidente de Prodetur, junto al presidente del Sevilla Congress and Convention Bureau (SCCB), Angel Díaz; el presidente de ASET, Jorge Robles; la presidenta de la Plataforma de Turismo Activo, María Ceballos; el presidente Asociación de Hosteleros de Sevilla y Provincia, Alfonso Maceda, y el vicepresidente de la Asociación de Hoteles de Sevilla y Provincia, Pedro Agudo, entre otros, han fortmado parte de la delegación.

Todos ellos han asistido a un 'workshop profesional' junto a cerca de 200 empresas madrileñas del sector, incluido el segmento de reuniones, incentivos, congresos y exposiciones (MICE, por sus siglas en inglés). Con esta actuación, promovida por Prodetur-Turismo de la Provincia, se ha buscado facilitar el contacto entre estas empresas sevillanas y las agencias de viajes locales a través de una jornada comercial, tras la cual ha tenido lugar la presentación institucional del destino.

Además, en un acto previo a este encuentro profesional, a primera hora de la tarde, Rodríguez Hans participaba en una presentación del destino, con formato de almuerzo, ante un amplio grupo de periodistas especializados y decisores turísticos de la Comunidad de Madrid. "Se trata de un mercado prioritario, dado que los madrileños se encuentran entre nuestros principales visitantes".

Concretamente, esta región es el segundo mercado nacional en pernoctaciones en la provincia de Sevilla, con el 20,4% en 2025, tan solo por detrás de Andalucía. Por tanto, "un mercado estratégico para el destino Sevilla". "Acciones como esta nos permiten reforzar la presencia de la provincia en mercados clave como Madrid, generando oportunidades reales de colaboración entre empresas y consolidando nuestro posicionamiento como destino competitivo y diferenciado", ha concluido.