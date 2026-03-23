Diputación de Sevilla promociona la excelencia agroalimentaria de la provincia en 'Alimentaria Barcelona 2026'

Foto de familia de las empresas sevillanas participantes en 'Alimentaria Barcelona 2026', a través de Prodetur y 'Sabores de la Provincia'. - DIPUTACIÓN DE SEVILLA

SEVILLA 23 Mar. (EUROPA PRESS) -

Bajo el paraguas de la marca 'Sabores de la Provincia de Sevilla', la sociedad instrumental de la Diputación, Prodetur, ha reunido a 25 empresas sevillanas en la nueva edición de 'Alimentaria+Hostelco Barcelona', que se celebra del 23 al 26 de marzo en la Ciudad Condal.

Las empresas sevillanas de diferentes sectores como la aceituna, el aceite de oliva virgen extra, los productos cárnicos, dulces, lácteos, conservas o bebidas se han desplazado hasta Barcelona con el objetivo de reforzar la promoción del sector agroalimentario de la provincia y abrir nuevas oportunidades de negocio en mercados nacionales e internacionales, informa el organismo provincial en una nota de prensa.

La participación en este evento de referencia internacional, que cuenta con alrededor de 3.300 empresas procedentes de 70 países, permite a las y los empresarios sevillanos establecer contactos comerciales, identificar tendencias de consumo y reforzar su posicionamiento en mercados estratégicos.

La marca 'Sabores de la Provincia de Sevilla' se consolida así, como un instrumento clave para la promoción conjunta del sector, "poniendo en valor la identidad, tradición e innovación de los productos sevillanos". A través de su presencia en ferias y eventos gastronómicos como Alimentaria, "Prodetur impulsa la competitividad de las empresas locales, facilitando su acceso a canales de comercialización y contribuyendo a su proyección exterior".

UN STAND Y ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS En el marco de la feria, el espacio expositivo de la marca, ubicado en el pabellón 'Lands of Spain', cuenta con una superficie de cerca de 200 metros cuadrados que integra zonas para los coexpositores, un área institucional y un espacio de reuniones. Además, en la localización se desarrollan acciones de dinamización gastronómica, como demostraciones culinarias en directo, que refuerzan el atractivo del stand y permiten mostrar las posibilidades de los productos sevillanos en la cocina.

En concreto, se llevarán a cabo dos 'showcookings' a cargo del chef Luis Portillo, en los que se elaborarán recetas representativas como el tradicional 'Arroz de la marisma', preparado con ingredientes de las empresas participantes, y una selección de dulces de Cuaresma, coincidiendo con la cercanía de la Semana Santa.

Estas acciones no solo permiten exhibir el potencial culinario de los productos, sino que también generan un espacio de interacción con profesionales del sector, favoreciendo el interés comercial y el posicionamiento de la marca en un entorno altamente competitivo. Entre los asistentes destacan directivos y responsables de compra, mayoristas, importadores y exportadores, así como profesionales de la hostelería, chefs, sumilleres y responsables de establecimientos especializados.

La presencia de Prodetur con 'Sabores de la Provincia de Sevilla' en este evento, según el vicepresidente de la sociedad provincial, Rodrigo Rodríguez Hans, "reafirma el apoyo de la Diputación al tejido empresarial sevillano, apostando por la promoción conjunta para mejorar la competitividad y el posicionamiento del sector en un entorno global de negocio".

'SABORES DE LA PROVINCIA', CON 25 EMPRESAS

Las 25 empresas coexpositoras que estarán presentes en el stand organizado por Prodetur en 'Alimentaria+Hostelco Barcelona 2026' representan una amplia variedad del sector agroalimentario. Por un lado, destaca el sector de aceitunas y aceite de oliva (AOVE), con firmas como Aceitunas La Reina del Verdeo, Industria Aceitunera Marciense, Oleand o We The Legend; también dentro del ámbito agrícola, centrada en el cultivo de arroz, se encuentra Arrozúa. Arroz Doña Ana.

Por otro lado, hay una presencia importante del sector de aperitivos, frutos secos y productos transformados, con empresas como Salysol, Frutos Secos San Blas, Frutos Secos Alfer o Casa García. En esta misma línea se incluyen empresas de conservas y comidas preparadas como Conservas La Quincana, Salsas Quietud, Tierra Palaciega o Emfacar. Finalmente, el stand reúne empresas de dulces, panadería y lácteos, como Los Artesanos, Artesanos Méndez, E. Moreno, El Mesías o Panceliac, junto a productores lácteos como Los Vázquez o La Noria.

Se suman además los sectores de cárnicos e ibéricos (Jamones La Unión, Ibéricos Benito) y vinos y licores (Bodega Dehesa del Zarco, Anís La Violetera), completando así la oferta diversa de la provincia.