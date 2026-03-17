El DJ Andrés Campo se une a Charlotte de Witte en la noche dedicada al techno en el Icónica Santalucía Sevilla Fest

El DJ y productor Andrés Campo - ICÓNICA SANTALUCÍA SEVILLA FEST

SEVILLA 17 Mar. (EUROPA PRESS) -

El DJ y productor Andrés Campos se suma al concierto dedicado al techno el próximo 20 de junio en la Plaza de España de Sevilla dentro de la programación del Icónica Santalucía Sevilla Fest.

Según ha indicado la organización del festival, el DJ se une a la cita en la que ya ha sido confirmada la belga Charlotte de Witte, "una de las figuras más influyentes de la electrónica mundial".

Icónica ha destacado que Campo se ha consolidado como uno de los nombres más sólidos de la escena techno española. DJ y productor de alcance internacional, su energía en cabina y su capacidad para conectar con la pista de baile lo han llevado a actuar en algunos de los festivales y clubs más importantes del mundo, como Printworks, Tomorrowland, Resistance, Monegros, Sónar, Awakenings o Dockyard Festival.

Asimismo, es una figura habitual de la sala Florida135, considerada una de las "catedrales del techno" en España, donde mantiene una residencia desde 2012.

De esta forma Campo se un cartel que tiene a Aitana (4 y 5 de junio YA SOLD OUT), Marco Carola y Paco Osuna (6 de junio), Viva Suecia (7 de junio), Lola Índigo (11 de junio), Pablo Alborán (12 de junio), Los Delinqüentes (14 de junio), Kany García (17 de junio), Raphael (18 de junio), La Plazuela y Califato 3/4 (21 de junio), Romeo Santos y Prince Royce (25 de junio), Isabel Pantoja & Il Divo (27 de junio), Dani Fernández (28 de junio), Robbie Williams (30 de junio), Lenny Kravitz (1 de julio), Hombres G (3 de julio), Antonio Orozco (4 de julio), Marilyn Manson (6 de julio), Moby (7 de julio), Maroon 5 (9 de julio), Omar Courtz (10 de julio), Mora (12 de julio), Fatboy Slim (14 de julio), Rubén Blades (15 de julio), Jamiroquai (16 de julio), The Prodigy (17 de julio) y Sting (18 de julio).