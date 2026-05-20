La doble función de la chirigota del Bizcocho y la comparsa El Patriota agota en 48 horas entradas en Alcalá (Sevilla)

Archivo - Imagen de archivo. Ssshhhhh!!! (de Antonio Álvarez 'El Bizcocho', Sevilla). Hito histórico, primera agrupación sevillana en ganar el primer premio en la modalidad de chirigotas. - Nacho Frade - Europa Press - Archivo

ALCALÁ DE GUADAÍRA (SEVILLA), 20 (EUROPA PRESS)

El Ayuntamiento de Alcalá de Guadaíra (Sevilla) celebra este jueves 21 de mayo, una jornada de Carnaval que contará con la actuación de la chirigota Chirigota del Bizcocho, 'Ssshhh', ganadora del primer premio del COAC 2026, y la Comparsa 'El Patriota' (tercer premio COAC 2026), en el teatro auditorio Riberas del Guadaíra, y cuyas entradas se agoraron en menos de 48 horas.

Según ha detallado el Consistorio en una nota de prensa, la delegación de Cultura ha recuperado las actuaciones de estas agrupaciones, después de que tuviesen que ser suspendidas en el concierto al aire libre 'Alcalá Suena a Carnaval', previsto para el pasado 10 de abril, y que tuvo que ser suspendido por la lluvia.

Por este motivo, el gobierno local ha habilitado esta doble función en el Auditorio, con capacidad para unas 2.000 personas, agotándose las entradas que quedaron disponibles en menos de 48 horas.

El delegado de Cultura del Ayuntamiento, Christopher Rivas, ha valorado el trabajo logístico desarrollado para que el espectáculo se lleve a cabo y ha agradecido la "extraordinaria respuesta" de la ciudadanía, así como la "predisposición y colaboración de ambas agrupaciones para hacer posible esta nueva fecha tras el aplazamiento".