Dos detenidos en Sevilla, uno de ellos con requisitoria, con un kilo de resina de hachís oculto en un vehículo

Imagen de recurso de un agente de la Guardia Civil - GUARDIA CIVIL

SEVILLA 28 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil ha detenido a dos personas, de 30 y 49 años de edad, que poseían sustancias ilícitas en el marco de dos intervenciones realizadas en los términos municipales de Alcalá del Río y La Rinconada.

En la primeras de las operaciones, se identificaron a los ocupantes de un turismo y tras el registro del vehículo se hallaron diez tabletas de resina de hachís, con un peso total de un kilogramo, según informa en un comunicado.

La droga estaba oculta entre los efectos personales de uno de los viajeros. De este modo, se procedió a la detención de un varón por un presunto delito contra la salud pública por tráfico de drogas.

Posteriormente, en la localidad de La Rinconada, los agentes identificaron a un segundo individuo, sobre el que pesaba una requisitoria judicial en vigor de búsqueda, detención y personación dimanante de la Sección de lo Penal del Tribunal de Instancia número 10 de Sevilla, por lo que fue arrestado de inmediato.

La operación ha concluido con la puesta a disposición judicial de ambos detenidos y la retirada del mercado de una cantidad significativa de sustancias estupefacientes.