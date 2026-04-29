Dos detenidos por traficar presuntamente con drogas en Tomares y Bormujos (Sevilla), uno de ellos en su garaje

Incautaciones de la Guardia Civil en Sevilla - GUARDIA CIVIL

SEVILLA 29 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil ha detenido a dos personas en dos operaciones contra el tráfico de drogas en las localidades sevillanas de Tomares y Bormujos, al encontrar puntos de venta de sustancias estupefacientes e incluso localizar uno de ellos en un garaje comunitario donde residía uno de los investigados para "protegerse de posible presencia policial".

Según ha informado el Instituto Armado en una nota de prensa, la primera de estas operaciones se inició al recibir información sobre la presunta utilización de un inmueble como punto de venta de estupefacientes en Tomares. De esta forma, intervino 40 gramos de cocaína y 40 gramos de pasta de setas alucinógenas, así como 1.300 euros en metálico y herramientas para la distribución de sustancias.

La segunda operación se inició al tener conocer la posible existencia de una guardería de sustancias estupefacientes en Bormujos. Así, se llevó a cabo una vigilancia permanente y, posteriormente, la entrada en el domicilio sospechoso, donde fue detenido el dueño de la vivienda que era empleada como guardería de estas referidas sustancias.

La intervención se saldó con la incautación en el interior de la vivienda de 1.124 pastillas de éxtasis, 3,3 kilogramos de Mdma y Tusi, y 2 kilogramos de Ketamina, además de material informático y telefonía móvil.

Los dos varones detenidos han sido puestos a disposición judicial como presuntos autores de delitos contra la salud pública por tráfico de drogas, mientras que uno de ellos ha ingresado en prisión provisional.

Las investigaciones han sido llevadas a cabo por parte del Área de Investigación de la Guardia Civil de San Juan de Aznalfarache, contando con el apoyo durante la explotación de las intervenciones policiales de efectivos de la Usecic de la Comandancia de Sevilla, y Servicio Cinológico de Sevilla y Algeciras.