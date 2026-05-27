Emvisesa abre convocatoria pública para la adjudicación de 92 viviendas de alquiler asequible en Valdezorras

El alcalde de Sevilla, José Luis Sanz, visita una obra de Emvisesa. - AYUNTAMIENTO DE SEVILLA

SEVILLA 27 May. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Sevilla, a través de la Empresa Municipal de Vivienda, Suelo y Equipamiento de Sevilla (Emvisesa) ha abierto este miércoles convocatoria pública para la adjudicación de 92 alojamientos protegidos en régimen de alquiler, acogidos al Programa de Alquiler de Régimen General del Plan Vive de Vivienda, Rehabilitación y Regeneración Urbana de Andalucía 2020-2030, ubicados en la calle Vereda del Poco Aceite, número 17, en Valdezorras.

Según ha indicado la entidad en su página web, los alojamientos se adjudicarán a unidades familiares o de convivencia que no superen cuatro veces el Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples (Iprem).

La convocatoria incluye 14 alojamientos de un dormitorio, 50 alojamientos de dos dormitorios, siendo cinco de ellos adaptados y 28 alojamientos de tres dormitorios. El proyecto se desarrolla bajo un modelo de "cohousing protegido", en el que los alojamientos se complementan con una red de espacios comunes diseñados para "favorecer la convivencia, la autonomía personal y el apoyo mutuo entre las personas residentes".

La promoción incorpora espacios comunitarios de encuentro, salas polivalentes, zonas destinadas al trabajo y a actividades compartidas, áreas exteriores estanciales y otros espacios orientados al bienestar, la participación y la vida en comunidad. Este planteamiento permite ampliar el uso funcional de los alojamientos, optimizar recursos y fomentar una comunidad activa y colaborativa.

Los alojamientos se adjudicarán en régimen de alquiler protegido, mediante sorteo público. El Ayuntamiento ha indicado que no será necesario estar inscrito en el Registro Público Municipal de Demandantes de Vivienda Protegida de Sevilla hasta el momento de la firma del contrato de alquiler.

Los 92 alojamientos se adjudicarán conforme a los siguientes cupos: cinco alojamientos adaptados para personas con movilidad reducida, dos destinados al cupo de víctimas de violencia de género (con medidas en vigor), siete para el grupo de especial protección de unidades familiares con menores a cargo y cinco destinados al cupo de mayores de 65 años.

Por otro lado, 50 alojamientos correspondientes al cupo de jóvenes menores de 40 años y 23 alojamientos destinados al cupo general. La renta mensual oscila entre aproximadamente 230 euros para un alojamiento de un dormitorio y 490 euros para un alojamiento de tres dormitorios.

La participación en la convocatoria se realizará mediante inscripción a través del formulario web habilitado por Emvisesa hasta el 1 de junio de 2026 a las 14,00 horas. El Ayuntamiento ha recordado que estar inscrito en el Registro Público Municipal de Demandantes de Vivienda Protegida de Sevilla no implica participar automáticamente en esta convocatoria y que es imprescindible presentar solicitud específica para esta convocatoria.