Encuentran "decenas" de fotografías inéditas del premio nobel sevillano Vicente Aleixandre en una maleta

Fotografías inéditas en una maleta del premio nobel sevillano Vicente Aleixandre - ASOCIACIÓN DE AMIGOS DE VICENTE ALEIXANDRE

SEVILLA 28 May. (EUROPA PRESS) -

La Asociación de Amigos de Vicente Aleixandre ha informado de que se han encontrado "decenas y decenas" de fotografías inéditas del escritor y su entorno cercano en una maleta en Madrid.

Según ha detallado la Asociación a través de su cuenta oficial de 'X', se trata de un descubrimiento "extraordinario" que ha sido hallado en una maleta de piel.

El presidente de la entidad, Alejandro Sanz, ha podido acceder al contenido, que ahora deberá ser "catalogado y digitalizado con urgencia".