Endesa inicia la construcción de una nueva subestación eléctrica en La Puebla de Cazalla (Sevilla)

El delegado territorial de Economía, Hacienda, Fondos Europeos y de Industria, Energía y Minas en Sevilla y el alcalde de La Puebla de Cazalla acompañados por los responsables de Endesa - ENDESA

LA PUEBLA DE CAZALLA (SEVILLA), 25 (EUROPA PRESS)

El delegado territorial de Economía, Hacienda, Fondos Europeos y de Industria, Energía y Minas en Sevilla, Antonio José Ramírez Sierra, y el alcalde de Puebla de Cazalla, Antonio Martín Melero, han realizado este miércoles una visita técnica a las obras de construcción de la nueva subestación eléctrica que Endesa, a través de su filial de redes, e-distribución, está ejecutando en el municipio.

Según ha indicado la empresa en una nota, el proyecto "reforzará la red de distribución de la provincia de Sevilla y supondrá una mejora significativa en la calidad del suministro eléctrico de toda la zona".

Durante la visita técnica, las autoridades han podido conocer detalles de esta nueva infraestructura de la mano del director de edistribución en la provincia, Víctor Bazaga; el responsable de e-distribución del equipo técnico de Osuna-Dos Hermanas, Roberto Latur; el jefe de equipo de Ingeniería y Construcción de Andalucía Occidental, y del responsable de construcción de esta subestación, Fernando Macías.

Este proyecto, con un plazo aproximado de ejecución de 18 meses, ha completado la fase de excavación y avanza ahora en la preparación de la plataforma donde se ubicarán, por un lado, las estructuras electromecánicas y, por otro, el edificio que albergará el sistema de salidas de líneas, las celdas de media tensión y los equipos de control, protección y comunicaciones.

Esta subestación denominada "Puebla de Cazalla" contará con una inversión superior a los 4,5 millones de euros y permitirá realizar una doble transformación: de alta a media tensión (de 66 kV a 15 kV) y de media a media tensión (de 15 kV a 25 kV), convirtiendo la energía a través de dos transformadores con potencias de 25 y 10 MW, respectivamente.

Asimismo, dispondrá inicialmente de ocho salidas de líneas (cuatro de 15 kV, dos de 25 kV y dos de 66 kV), lo que mejorará la distribución eléctrica y reforzará la fiabilidad del servicio.

Esta subestación también incorporará equipos de última generación, sistemas de control avanzados y tecnología de comunicación para operación remota, lo que permitirá que en caso de una incidencia puntual esta pueda resolverse a distancia.

De este modo, Endesa ha indicado que "se evitará el desplazamiento de técnicos a la instalación y se reducirán de forma considerable los tiempos de actuación y de restablecimiento del servicio".

Estas obras forman parte del Plan de Inversión de e-distribución destinado a medidas de renovación, automatización, ampliación y mejora de las redes de distribución eléctricas para poder reforzar el servicio, incrementar su calidad y favorecer la integración progresiva de las energías renovables a las redes de distribución.