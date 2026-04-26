El espectáculo de fuegos artificiales 'Entre claveles', estreno absoluto en Sevilla, pone el broche perfecto a la Feria

Archivo - Espectáculo de fuegos artificiales sobre Las Setas, con la Giralda de fondo, con el se clausuraba la Feria de Abril del pasado año. - María José López - Europa Press - Archivo

SEVILLA 26 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Feria de Abril de Sevilla encara su recta final con los dispositivos especiales de seguridad y movilidad activados para los tradicionales fuegos artificiales con los que se pondrá fin, este domingo a medianoche, a la edición de 2026. Se trata de un espectáculo denominado 'Entre claveles', de estreno absoluto en la ciudad. El cielo se iluminará, en los primeros minutos ya del lunes, con multitud de formas y colores al tiempo que se apagarán la portada y miles de farolillos.

Bajo ese título, en lo que parece un claro guiño a la conmemoración de los 500 años de la boda de Carlos V e Isabel de Portugal en Sevilla, donde el clavel, precisamente, tuvo un protagonismo importante --el emperador regaló a su esposa claveles traídos de Oriente, una flor exótica entonces en España, quien, fascinada por ello, impulsó su cultivo en la Alhambra--, el castillo de fuegos tendrá 359,9 kilos de pólvora, según detallan desde el Consistorio.

El espectáculo, que durará algo más de 15 minutos (925 segundos), estará integrado por 16 conjuntos pirotécnicos y habrá 5,750 unidades de disparo previstas.

Por motivos de seguridad, momentos antes del encendido del material pirotécnico se cortará al tráfico de vehículos el Paseo de las Delicias a la altura del Puente de San Telmo y la Glorieta de Méjico, la Avenida María Luisa a la altura de la Glorieta de San Diego, y el Puente de Los Remedios.

Pirotecnia Zaragozana es la empresa encargada de este diseño exclusivo y de llevar a cabo el evento, por segundo año consecutivo, con un contrato de 24.805 euros (IVA incluido). Esta firma, integrada en el grupo francés Etienne-Lacroix, ya ha estado trabajando en los Campos Elíseos de París para el 14 de julio, Día Nacional de Francia, y en las Fallas de Valencia de este mismo año.