Una exposición en el Ayuntamiento de Sevilla reúne a cuatro obras de Velázquez y Murillo de la Fundación Focus Loyola

Inaguración de la muestra de cuatro obras de la fundación Focus Loyola en el Ayuntamiento de Sevilla. - AYUNTAMIENTO DE SEVILLA

SEVILLA 20 Mar. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Sevilla, José Luis Sanz, ha inaugurado este viernes en la Sala Capitular Baja del Ayuntamiento una exposición que reúne cuatro obras maestras pertenecientes a la Fundación Focus Loyola, en una muestra comisariada por Juan Suárez.

Según ha indicado el Consistorio en una nota, ea exposición, que podrá visitarse hasta el próximo 30 de mayo, festividad de San Fernando, ofrece al público una "oportunidad única de contemplar piezas fundamentales del patrimonio artístico sevillano en un espacio de alto valor histórico".

La exposición cuenta asimismo con el respaldo de la Fundación Cajalmendralejo, entidad protectora de la muestra, cuya colaboración ha sido clave para hacer posible esta iniciativa y reforzar el compromiso conjunto con la conservación, difusión y puesta en valor del patrimonio artístico.

La muestra incluye la 'Vista de Sevilla' de autor anónimo, 'Santa Rufina' y 'La imposición de la casulla a San Ildefonso' de Diego Velázquez, así como 'San Pedro' penitente de Bartolomé Esteban Murillo, procedente del Hospital de los Venerables.

Cuatro obras que, en palabras del alcalde, "representan la esencia misma de la pintura sevillana y el esplendor cultural de una ciudad que ha sido, históricamente, referente artístico a nivel internacional".

Durante su intervención, Sanz ha subrayado que "esta exposición representa mucho más que la reunión de cuatro obras maestras; es un acto de responsabilidad, de compromiso y de amor por nuestra historia y nuestro patrimonio".

Asimismo, ha puesto en valor la colaboración con la Fundación Focus Loyola y ha destacado que "la Casa Consistorial se abre hoy como espacio expositivo mientras avanzan las obras de recuperación de la antigua Iglesia de San Hermenegildo, que será su sede definitiva".

Por otro lado, el alcalde ha querido destacar de manera especial la labor de la Fundación Focus Loyola, subrayando "su compromiso constante con la conservación, estudio y difusión del patrimonio artístico sevillano, que hoy vuelve a ponerse al servicio de la ciudad".

En este sentido, ha agradecido expresamente el trabajo de su directora, Anabel Morillo, "por su sensibilidad, dedicación y firme apuesta por acercar el arte a los sevillanos", así como la labor del comisario de la muestra, Juan Suárez, "cuya mirada artística y rigor han sido fundamentales para construir un relato expositivo de enorme calidad y coherencia".

El alcalde ha remarcado el compromiso del Gobierno municipal con la recuperación de espacios históricos: "podemos afirmar que hemos devuelto San Hermenegildo al camino de la vida cultural, desbloqueando un proyecto clave para la ciudad".

Por último, el primer edil ha concluido señalando que "Sevilla inaugura hoy una nueva etapa en la que recupera su patrimonio, refuerza su papel como capital cultural y demuestra que, con colaboración y voluntad, la ciudad avanza hacia el futuro sin renunciar a su legado".