Fundación Endesa y Konecta Foundation impulsan la formación especializada en el reciclaje de plástico en Sevilla

Participantes en la iniciativa formativa, impulsada por Fundación Endesa y Konecta Foundation, acerca del reciclaje de plástico - ENDESA

SEVILLA 2 Jun. (EUROPA PRESS) -

El 'Hub' Empleo Verde en Andalucía, iniciativa impulsada por Fundación Endesa y Konecta Foundation, ha clausurado en Sevilla la formación 'Gestión de Residuos Plásticos', una capacitación especializada para dar respuesta a las necesidades reales de contratación del sector ambiental y mejorar la empleabilidad en actividades vinculadas a la economía circular.

Un total de diez participantes ha completado este itinerario formativo, diseñado para mejorar su empleabilidad en un sector estratégico para la sostenibilidad y la economía circular. La formación ha combinado contenidos orientados a la gestión y tratamiento de residuos plásticos, los procesos de valorización y recuperación de materiales, el funcionamiento de plantas de reciclaje, la clasificación de residuos, la seguridad laboral y el manejo de carretilla elevadora, incluyendo la obtención del correspondiente carné profesional, detalla la fundación en un comunicado.

Tras finalizar la parte teórica, las personas participantes realizarán prácticas en las instalaciones de una planta especializada en la gestión y tratamiento de residuos plásticos.

El programa se enmarca en el compromiso de Fundación Endesa por impulsar una transición energética justa y sostenible, y en la misión de Konecta Foundation de promover la empleabilidad y la inclusión social a través de la formación y el desarrollo de competencias. A través del citado 'hub', ambas entidades impulsan oportunidades formativas adaptadas a las necesidades reales del mercado laboral, con el objetivo de favorecer la inserción profesional de personas en situación de desempleo en ámbitos vinculados a la transición ecológica.

Por su parte, la colaboración con empresas del sector ha permitido diseñar una formación alineada con las necesidades reales de sus centros de trabajo, facilitando al alumnado un acercamiento directo al entorno profesional y aumentando sus posibilidades de incorporación laboral futura.

La clausura del programa ha incluido una visita a planta y la entrega de diplomas al alumnado participante, poniendo en valor la importancia de generar alianzas entre empresas y entidades sociales para impulsar oportunidades laborales sostenibles y favorecer una transición ecológica inclusiva.

El 'Hub Empleo Verde' arrancó en Andalucía más de un año y ya ha sensibilizado sobre las oportunidades de empleo verde a más de 1.380 personas en situación de vulnerabilidad, ha realizado más de 200 itinerarios de empleo y ha logrado la contratación de 68 personas en empleos verdes.

Además, cuenta con más de 340 acuerdos con entidades sociales, empresas, asociaciones empresariales y centros de formación para el desarrollo de itinerarios de inserción de colectivos vulnerables en un sector en pleno crecimiento.

Gracias a la colaboración de entidades sociales, centros formativos y empresas comprometidas con el medio ambiente, el Hub Empleo Verde en Andalucía continúa consolidándose como un referente en la creación de oportunidades reales de empleo verde para jóvenes en situación de vulnerabilidad.