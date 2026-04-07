La Guardia Civil auxilia a dos aves protegidas heridas en La Puebla de Cazalla y Cantillana (Sevilla)

Un agente del Seprona auxilia a un ave herido en Sevilla. - GUARDIA CIVIL

SEVILLA 7 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil, a través del Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona), ha realizado dos auxilios a animales en diferentes puntos de la provincia de Sevilla.

Según ha indicado el Instituto Armado en una nota, estas intervenciones, aunque coincidentes en el tiempo, se llevaron a cabo en escenarios y localidades distintas, requiriendo en ambos casos "un despliegue técnico especializado para garantizar la supervivencia de los ejemplares afectados".

El primer operativo se ha realizado en La Puebla de Cazalla (Sevilla). Tras el aviso de un particular en el centro de residuos local, la patrulla del Seprona con base en Lora del Río localizó un ejemplar de cigüeña blanca (Ciconia ciconia) que presentaba una herida sangrante en su ala derecha.

Ante esta situación, la patrulla procedió a la recogida del animal, aplicando las medidas de seguridad necesarias para evitarles mayores daños, y realizaros su tras lado al Centro de Recuperaicón de Especies Amenazadas (CREA) de Sevilla, donde especialistas valoraron su estado y le proporcionaron la atención veterinaria necesaria.

La segunda intervención ha tenido lugar en Cantillana. Allí, la Central Operativa de Servicios de la Guardia Civil 062, movilizó nuevamente a los efectivos hacia una finca en ese término municipal.

La fuerza actuante logró asegurar a un ejemplar macho de búho real (Bubo bubo), especie rapaz de alto valor ecológico, que padecía una fractura en una de sus alas.

Ambos rescates han puesto de manifiesto la importancia de la especialización del Seprona en el manejo de fauna protegida. En ambos casos, el personal de la Guardia Civil aplicó protocolos de contención física destinados a evitar daños adicionales a las aves, asegurando su estabilidad hasta su traslado definitivo.

El resultado de este esfuerzo operativo ha sido el ingreso con éxito de ambos especímenes en el Centro de Recuperación de Especies Amenazadas (CREA) de Sevilla, donde ya reciben atención veterinaria especializada para su posterior reintroducción en el medio natural.

La Guardia Civil ha recordado la importancia de la colaboración ciudadana en la detección de fauna silvestre herida o en situación de riesgo, recomendando avisar a las autoridades competentes y evitar la manipulación directa de los animales.