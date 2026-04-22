La Fiscalía ordena ingresar en un centro al menor detenido por un apuñalamiento en la Feria de Sevilla

Imágenes del montaje de la calle del Infierno de la Feria de Abril de Sevilla, como imagen de recurso. - Joaquín Corchero - Europa Press

SEVILLA 22 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Fiscalía de Menores ha ordenado el ingreso en un centro del menor detenido por un apuñalamiento en la Feria de Sevilla, según han confirmado fuentes del Ministerio Público a Europa Press. El menor fue arrestado por apuñalar, supuestamente, a un hombre, de 32 años, en la calle del Infierno, en una zona próxima a los aseos.

Los hechos tuvieron lugar en la madrugada de este martes, en concreto, a las 1,45 horas, y como resultado de la agresión, la víctima sufrió lesiones en el cuello y la espalda.

Desde el Gobierno local se informó al respecto que las diligencias, por lesiones, seguían abiertas en la Inspección de Guardia y que, de momento, no había traspaso reflejado en las diligencias a Policía Nacional.

El arrestado, que carece de antecedentes, se ha mantenido en custodia en dependencias policiales mientras se realizaban los trámites preceptivos con Fiscalía de Menores y con su embajada.

Al detenido le acompañaban otros tres menores --de 14, 16 y 17 años, todos identificados-- así como otras jóvenes testigos de lo ocurrido. Todos ellos, residentes en un municipio de la provincia de Sevilla.