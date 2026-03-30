San Pablo y La Redención cambian su recorrido tras el incendio en un edificio de la calle Pajaritos de Sevilla

SEVILLA 30 Mar. (EUROPA PRESS) -

Las hermandades de El Polígono San Pablo y la Redención se ha visto obligadaS este lunes a cambiar su itinerario tras el incendio que ha sido declarado en la azotea de un edificio de tres plantas de la calle Pajaritos de Sevilla.

Según ha confirmado Emergencias Sevilla en una publicación en redes, ambas corporaciones discurriran por las calles Alemanes, Hernando Colón, Entrecarceles, Cuesta del Rosario, Plaza del Salvador, Cuna, Laraña, Plaza de la Encarnación y calle Imagen para continuar con su recorrido habitual.

Según confirmaba a esta agencia el Servicio de Emergencias Andalucía 112, el incidente se ha detectado sobre las 17,15 horas. Por el momento, se desconocen las causas del suceso. No obstante, ha sido controlado sobre las 17,50 horas, sin heridos.

Hasta el lugar del incidente se han desplazado efectivos de la Policía Local, Bomberos y sanitarios del 061, estos últimos como medida de prevención.