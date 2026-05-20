La hermandad rociera de Sevilla Sur, última en salir de la ciudad hacia la aldea almonteña

Archivo - Detalle del Simpecado de Sevilla Sur junto a su carreta de plata. - HDAD.SEVILLA SUR - Archivo

SEVILLA 20 May. (EUROPA PRESS) -

La Hermandad del Rocío de Sevilla Sur inicia este jueves su camino hacia la aldea almonteña, una peregrinación que les llevará a la ermita de la Blanca Paloma desde la Parroquia San Juan de Ávila, en la calle Nuestra Señora de las Mercedes, desde donde saldrán poco después de las 8,00 horas, tras la celebración de la tradicional misa de romeros.

La última de las seis corporaciones rocieras de la capital en abandonar la ciudad --Castrense, Sevilla-El Salvador, Triana, Macarena y Cerro del Águila son las otras cinco-- llegará al Puente de las Delicias, alrededor de las 11,30 horas, por la avenida de la Guardia Civil y la avenida de Moliní.

Este jueves, además, emprenden su camino hacia la Aldea cinco hermandades de la provincia, entre ellas, Carrión de los Céspedes, Sanlúcar la Mayor y Pilas, mientras que el viernes lo hará la hermandad de Villamanrique de la Condesa. Este municipio es punto de referencia de los caminos rocieros y cita obligada para miles de devotos y peregrinos de casi 70 hermandades.

En este sentido, este miércoles serán 22 las corporaciones rocieras que alcancen la Plaza de España de Villamanrique. La de Almería-Santander-El Ejido ha sido la que ha inaugurado este paso de hermandades, alrededor de las 10,30 horas, seguida de Albaida del Aljarafe y Granada. Priego de Córdoba, Ronda (Málaga), Umbrete y Bollullos (Sevilla) serán las últimas en cruzar la plaza, no sin antes presentarse ante la filial más antigua.

Olivares (Sevilla) será la hermandad más madrugadora de la jornada del jueves (9,00 horas) y precederá a La Algaba (Sevilla), que lo hará media hora más tarde. Desde ese momento, y con intervalos de 20 minutos, discurrirán Morón, Lebrija, Palomares del Río, Aznalcázar, San Juan de Aznalfarache, Espartinas, Mairena del Aljarafe, Gelves y Baza, Coria del Río, La Puebla del Río-Brasil, Sevilla-Macarena --todas ellas de la provincia-- que llegará a las 14,30 horas.

Por la tarde, protagonismo de la provincia con Alcalá de Guadaíra, a las 16,30 horas, que antecederá a Mairena del Alcor, Carmona, Tocina, El Cerro del Águila (Sevilla capital), Gines, Camas, Santiponce, Utrera, Dos Hermanas, Córdoba y Las Cabezas de San Juan, que hará su entrada en la plaza a las 21,00 horas.

BARCAZA PARA CRUZAR EL GUADALQUIVIR

Por otro lado, el municipio sevillano de Coria del Río acoge a una treintena de hermandades rocieras que, procedentes de diferentes provincias andaluzas, cruzan el Guadalquivir en la tradicional barcaza. Este miércoles será el día más intenso, con hasta nueve hermandades cruzando la localidad, entre ellas , Las Cabezas, Utrera, Dos Hermanas, Córdoba, y Los Palacios, que lo hará en torno a las 17,30 horas, mientras que el jueves será el turno de la hermandad de Puente Genil, a las 10,00 horas.

El Vado de Quema también es otro de los lugares marcados en rojo por peregrinos y devotos en cada romería. Este jueves pasan por allí Lebrija, San Juan de Aznalfarache, Espartinas y Mairena del Aljarafe, seguidos por Gelves, La Puebla del Río, Bormujos, Alcalá de Guadaíra, Santiponce, Carmona, Macarena, Gines, Tocina, Mairena del Alcor, El Cerro del Águila, Utrera, Dos Hermanas, Sanlúcar la Mayor, Las Cabezas de San Juan y Córdoba.