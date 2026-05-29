El hospital San Juan de Dios de Sevilla señala la diarrea crónica o la anemia entre los síntomas del cáncer colorrectal

El equipo de Aparato Digestivo de San Juan de Dios de Sevilla impulsa distintas acciones informativas y de sensibilización dirigidas a pacientes - HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS

SEVILLA 29 May. (EUROPA PRESS) -

El Hospital San Juan de Dios de Sevilla ha señalado que el Cáncer colonrrectal puede asociarse a unos síntomas denominados de alarma como diarrea crónica, pérdida no justificada de peso, cansancio importante, sangrado rectal, anemia, cambio en el hábito intestinal como tendencia al estreñimiento.

Según ha detallado el centro hospitalario en una nota, los programas de detección precoz son muy importantes en el caso de estos tumores, ya que también puede no asociarse a "nigún síntoma claro", de manera que nueve de cada diez pacientes pueden curarse "si se detecta a tiempo".

En este contexto, en el marco de la conmemoración del Día Mundial de la Salud Digestiva, el hospital perteneciente a la Orden Hospitalaria de San Juan de Dios, ha diseñado un circuito específico orientado a la "humanización de la asistencia" para las personas que acuden a realizarse pruebas diagnósticas relacionadas con el cribado y estudio del cáncer colorrectal.

De esta manera, el circuito pone el foco en la "cercanía, el respeto y la empatía", garantizando una atención "más amable, comprensible y acompañada" durante todo el proceso asistencial.

En este sentido, el centro pretende "reducir la incertidumbre y la ansiedad" asociadas a este tipo de pruebas, favoreciendo una comunicación clara, un trato personalizado y un "acompañamiento continuo" por parte de los profesionales sanitarios.

SENSIBILIZACIÓN A PACIENTES Y CIUDADANÍA

El equipo de Aparato Digestivo del centro ha impulsado distintas acciones informativas y de sensibilización dirigidas tanto a pacientes como a la ciudadanía en general, con el objetivo de "dar a conocer los principales síntomas" de alerta del cáncer colorrectal y la importancia de "no infravalorarlos".

En este sentido, la coordinadora del servicio, Lourdes Grande ha afirmado que muchos de estos síntomas "pueden parecer inespecíficos o incluso leves, pero su persistencia debe motivar una consulta médica". "Es fundamental que la población conozca las señales de alarma", ha señalado Grande.

Asimismo, el Hospital San Juan de Dios de Sevilla ha subrayado la importancia de los programas de cribado poblacional de cáncer colorrectal, dirigidos especialmente a personas a partir de los 50 años, como herramienta clave para reducir la mortalidad asociada a esta enfermedad.

La participación en estos programas permite detectar lesiones en fases iniciales o incluso antes de que aparezcan síntomas, aumentando "las posibilidades de curación".

En España, el cáncer colorrectal es la segunda neoplasia en incidencia de aparición y mortalidad debida a cáncer, tanto en hombres como en mujeres, por detrás del de pulmón (hombres) y mama (mujeres).

Además, el riesgo de desarrollo aumenta con la edad, considerándose población de riesgo los mayores de 50 años, siendo "poco usual" que una persona joven antes de los treinta años sin antecedentes familiares de cáncer colorrectal lo padezca.