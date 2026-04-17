La iniciativa 'Mirva' gana la final del V Programa Áurea de Emprendimiento en Femenino de la Universidad de Sevilla

El grupo Mirva recibiendo el premio. - US

SEVILLA 17 Abr. (EUROPA PRESS) -

La iniciativa 'Mirva' se ha proclamado ganadora del V Programa Áurea de Impulso Profesional y Emprendimiento que el Secretariado de Transferencia del Conocimiento y Emprendimiento (STCE) de la Universidad de Sevilla (US) ha organizado destinado a universitarias y egresadas.

Un total de 50 estudiantes y egresadas han participado en este certamen que, subvencionado por el Instituto Andaluz de la Mujer (IAM), ofrece formación y experiencia con el fin de que las participantes entiendan que el emprendimiento es una opción de empleabilidad en potencia, ha explicado la entidad universitaria en una nota.

Como final del programa se ha organizado un concurso y las alumnas han presentado, frente a un jurado experto, las soluciones al reto que se les lanzó y que consistía en 'Impulsar el bienestar y el disfrute del aprendizaje y el desarrollo personal'.

En este sentido, la propuesta 'Mirva', desarrollada por Irene Fernández Solís, Teresa López Pérez, Ana Laura Giro Delgado, Ana Julia de Brito Silva y María Ángela Mena Baño, se ha alzado como la iniciativa ganadora del desafío. Esta aplicación propone un ecosistema de bienestar.

Tras un diagnóstico inicial basado en patrones emocionales, cada usuario recibe una criatura digital única que actúa como representación de su progreso personal. Este avatar evoluciona visualmente a medida que el usuario avanza, reforzando el vínculo motivacional.

A diferencia de otras herramientas, el progreso de esta plataforma no se basa en percepciones subjetivas. La evolución del avatar y el desbloqueo de logros están condicionados únicamente a mejoras verificadas mediante el registro diario de datos y métricas de crecimiento personal.

El acompañamiento se articula en torno a 'Mirva', una inteligencia artificial con la que el usuario puede interactuar por voz o texto. 'Mirva' destaca por su proactividad, ya que se integra con el calendario del usuario para tomar la iniciativa y realizar seguimientos personalizados en momentos clave, asegurando "un apoyo constante sin necesidad de que el usuario lo solicite".

PARTICIPACIÓN EN EL 'BOOTCAMP' DE BERKELEY EN OPORTO

Las creadoras de Mirva han ganado cinco plazas de asistencia al programa de emprendimiento internacional de la European Innovation Academy (EIA), que se celebrará en Oporto, Portugal del 20 de julio al 7 de agosto 2026.

Se trata de la participación en un 'Bootcamp' Internacional de Emprendimiento, organizado por la Universidad de Berkeley (USA) con alojamiento bajo la modalidad de residencia universitaria. En este campamento participan 500 estudiantes de más de 85 países, trabajando en equipos globales y recibiendo mentoría de expertos internacionales.

El jurado ha estado formado por la jefa de servicio del STCE de la US, Marina Rosales; la coordinadora del IAM de Sevilla, Merche Soriano; la CEO de Duponte, Mamen Soria; la Ceo de The Fat Nerd, Cecilio Martínez; la directora ejecutiva de Fabrienvaf Nuca, María Castro, y la Ceo de TuriSCool, Ana Monje.

En el acto, que ha sido presentado por la fundadora de Mujeres Valientes, María José Andrade, han participado la vicerrectora de Bienestar, Salud, Diversidad e Igualdad, Rosario Antequera; el decano de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales, Antonio Navarro; el director del Secretariado de Emprendimiento, Francisco Liñán, y la secretaria general de Familias, Igualdad, Violencia de Género y Diversidad de la Consejería de Inclusión Social, Juventud, Familias e Igualdad, Concepción Cardesa.

La jornada ha contado con la clase magistral de Gracia Catalina, responsable de la incubadora de empresas de la Agencia Espacial Europea, el ESA BIC Andalusia.