Inserta Empleo imparte en Sevilla un curso de formación a 15 alumnos con discapacidad hasta el próximo 19 de junio

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SEVILLA 29 May. (EUROPA PRESS) -

Inserta Empleo, la entidad de Fundación ONCE para la formación y el empleo, ha comenzado este viernes en Sevilla un curso de titulado 'Diseña tu empleo 2.0' al que asisten 15 alumnos con discapacidad y que se prolongará hasta el próximo 19 de junio.

Según ha detallado la fundación en una nota de prensa, esta acción formativa de 80 horas lectivas está dividida en los módulos de búsqueda activa de empleo en el entorno digital, entrevista 'on line' y 'coaching' colectivo

De esta manera, Inserta proporciona a los alumnos las destrezas profesionales que les permitan un "rendimiento competitivo" en el mercado de trabajo y "el desarrollo de aptitudes y habilidades personales" para conseguir la "plena participación" en su entorno laboral y social.