Investigado un motorista por circular a 173 km/h en una vía limitada a 80 km/h en Sevilla

Un conductor que circulaba a más de 170 km/h en Sevilla - GUARDIA CIVIL

SEVILLA 28 May. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil del Destacamento de Tráfico de Dos Hermanas (Sevilla) investiga al conductor de una motocicleta como presunto autor de un delito contra la seguridad vial al circular a una velocidad de 173 km/h en un tramo de la vía limitada a 80 km/h.

Según ha concretado el Instituto Armado en una nota de prensa, la vía soportaba un "elevado flujo de vehículos", con incorporaciones y salidas a vías secundarias. Es más, en la fecha de los hechos se celebraba el Gran Premio de motociclismo de Jerez, lo que "aumentaba el riesgo" de crear una situación de peligro.

Al respecto, la Guardia Civil de Tráfico ha remarcado que el exceso de velocidad es una de las principales causas de la siniestralidad vial y provoca "consecuencias muy graves e irreversibles". Además, ha recordado que este tipo de conductas están recogidas en el artículo 379 del Código Penal.