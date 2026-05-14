Investigadores de la UPO (Sevilla) analizan cómo el estrés competitivo influye en la conducta alimentaria en el fútbol

Los profesores del Departamento de Antropología Social, Psicología Básica y Salud Pública de la Universidad Pablo de Olavide, Josué G. Amián, David Alarcón, Cristina Fernández- Portero, Laura Buades y José A. Sánchez-Medina. - UNIVERSIDAD PABLO DE OLAVIDE

SEVILLA 14 May. (EUROPA PRESS) -

La Universidad Pablo de Olavide ha publicado un estudio donde propone integrar variables psicológicas y nutricionales en los métodos de entrenamiento profesional tras analizar la relación entre ansiedad competitiva y deseos alimentarios en futbolistas de élite.

Según ha detallado el Centro universitario en una nota de prensa, el trabajo aborda "cómo se relacionan la presión de la competición, la ansiedad y el deseo por determinados alimentos en el fútbol de élite" como punto de inicio, para estudiar desde una perspectiva psicológica y nutricional, la conducta alimentaria de futbolistas profesionales, hombres y mujeres.

El trabajo, titulado 'The sweet side of stress: food craving sex disparities among elite soccer players', ha sido publicado en la revista 'Humanities and Social Sciences Communications'. En él, abordan un ámbito "aún poco estudiado", el papel de los antojos alimentarios, conocidos en la literatura científica como 'food craving', en deportistas de alto rendimiento y, de forma particular, en mujeres futbolistas.

En ese sentido, el estudio ha contado con la participación de 75 futbolistas de élite en España, 33 mujeres y 42 hombres. A través de cuestionarios psicométricos validados internacionalmente, el equipo investigador ha evaluado "el deseo intenso" por determinados alimentos, su frecuencia y los niveles de ansiedad competitiva, en un análisis "preciso y simultáneo" de dimensiones cognitivas, emocionales y conductuales en contextos deportivos reales.

Tras ello, los resultados muestran diferencias significativas entre futbolistas hombres y mujeres. Las jugadoras presentaron mayores niveles de 'food craving', especialmente hacia alimentos dulces, así como mayores indicadores de estrés y ansiedad competitiva. Además, el trabajo identifica asociaciones positivas entre ansiedad competitiva y deseos alimentarios, lo que sugiere que estos factores psicológicos y nutricionales "no deberían estudiarse de forma aislada".

Según los autores, estos resultados refuerzan la necesidad de "revisar los métodos de preparación en el deporte profesional desde un enfoque más integral, que considere conjuntamente las dimensiones psicológicas y fisiológicas del rendimiento". La nutrición deportiva "no debería abordarse únicamente como una cuestión de planificación dietética o rendimiento físico", sino también en relación con variables psicológicas "como el estrés competitivo, la ansiedad o la autoconfianza".

De este modo, desde una perspectiva aplicada, sugieren la conveniencia de "avanzar hacia programas de preparación más completos", en los que el apoyo nutricional y psicológico pueda coordinarse con el trabajo de los equipos técnicos para responder mejor a las necesidades específicas de cada deportista.

En contexto, tradicionalmente, el conocimiento en estos ámbitos se ha construido desde un enfoque "predominantemente androcentrista", al tomar como referencia implícita el comportamiento masculino y generar así un sesgo de género significativo en la comprensión y gestión del rendimiento deportivo.

La investigación apela igualmente a la necesidad de superar este sesgo estructural y de incorporar de manera sistemática la variabilidad entre sexos en el diseño de intervenciones más precisas, equitativas y basadas en evidencia científica.

El artículo está firmado por los profesores del Departamento de Antropología Social, Psicología Básica y Salud Pública de la Universidad Pablo de Olavide, Josué G. Amián, David Alarcón, Cristina Fernández- Portero, Laura Buades y José A. Sánchez-Medina.