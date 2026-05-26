Investigan si policías locales de Sevilla se habrían apropiado de camisetas de fútbol intervenidas a manteros

Artículos intervenidos en una operación de la Policía Local de Sevilla en imagen de archivo. - AYUNTAMIENTO DE SEVILLA

SEVILLA 26 May. (EUROPA PRESS) -

La Jefatura de la Policía Local de Sevilla investiga si agentes del cuerpo decidieron quedarse presuntamente con camisetas de fútbol que habrían sido intervenidas en una operación llevada a cabo durante el periodo navideño.

Según la información confirmada a Europa Press por fuentes policiales, y adelantada por Diario de Sevilla, uno de los manteros habría advertido de que uno de los policías se habría apropiado presuntamente de algunas de las prendas.

De momento, según han aseverado fuentes municipales, hay una investigación en curso para esclarecer las circunstancias que rodean al incidente.