Jorge Robles del Salto, reelegido "por aclamación" presidente de las empresas turísticas de Sevilla

Foto de familia de la nueva Junta directiva de ASET. - ASET

SEVILLA 14 May. (EUROPA PRESS) -

La Asamblea General de la Asociación Sevillana de Empresas Turísticas (ASET) ha reelegido por aclamación a Jorge Robles del Salto, como presidente de la entidad para un nuevo mandato de cuatro años.

Según ha destacado la Asociación en una nota de prensa, durante su intervención ante los asociados, Robles del Salto ha realizado un balance de los últimos cuatro años al frente de ASET, una etapa iniciada en un contexto "especialmente complejo" tras la pandemia, con un sector turístico y un tejido asociativo "profundamente afectados por la incertidumbre y la necesidad de transformación".

En ese sentido, el reelegido presidente ha destacado el objetivo de "construir un proyecto con mayor capacidad de influencia". Asimismo, en el acto estuvieron presentes representantes de administraciones públicas y entidades destacadas de la ciudad, como la delegada de Turismo y Cultura del Ayuntamiento de Sevilla, Angie Moreno, y el vicepresidente de Prodetur, Rodrigo Hans, entre otros.

Bajo este mandato, ASET ha experimentado una importante expansión, pasando de alrededor de 40 empresas asociadas a superar las 130, cifra que ha supuesto una media de crecimiento de 2 asociados al mes y que ha consolidado a la entidad como "una de las principales organizaciones empresariales del turismo experiencial y de actividades turísticas en Sevilla".

Actualmente, ASET mantiene interlocución constante con administraciones e instituciones públicas y privadas, además de liderar desde Sevilla la recientemente creada Federación Andaluza EOAT, "reforzando así la presencia del sector sevillano en el ámbito autonómico".

Durante su discurso, Robles defendió un modelo turístico basado en la calidad, la sostenibilidad y la singularidad del destino. "El reto ya no es solo crecer, sino gestionar bien el crecimiento", ha indicado.

La nueva Junta Directiva de ASET para el periodo 2026-2030 estará presidida por Jorge Robles del Salto, de Past View; le acompañan Isaac Flores Ruiz, de City Sightseeing, como vicepresidente primero; Anselmo Rosa Baños, de Rosabus, como vicepresidente segundo; y Javier Benítez Lázaro, de Globotur, como vicepresidente tercero.

La Junta se completa con Ricardo Pichardo, de Mercado del Barranco; Ignacio Rodríguez, de Valcambre; Concha de la Fuente, de Real Venta de Antequera; Pedro Parrilla, de Las Setas de Sevilla; Rocío León, de Hacienda La Soledad; Juan Luis Fernández, de Emociona Media; José María Gómez, de Hotel Abba Sevilla; Carlos Pérez, de Naturanda; Javier Andrade, de Teatro Flamenco.

Además de Fernando Afán de Ribera, de Sevilla Ancient Baths; Sergio Raya, de Engranajes Culturales; Ricardo Gascó, de Palacio Dueñas; Daniela Moreno, de Hotel Corral del Rey; Cristina Vázquez, de The Touch Consultoría y Eventos; María Ceballos, de Pinapark Eventos Activos; y Miguel Ángel Ramírez, de ALSA-Sevirama.