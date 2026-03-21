Juan Carlos Cortés, director de la Agencia Espacial Española: "Sevilla tiene muy buenos mimbres para liderar el sector"

Archivo - El director de la Agencia Espacial Española (AEE), Juan Carlos Cortés, en foto de archivo. - Alejandro Martínez Vélez - Europa Press - Archivo

SEVILLA 21 Mar. (EUROPA PRESS) -

El director de la Agencia Espacial Española (AEE), con sede en la capital andaluza, que fue elegido presidente del Consejo de la Agencia Espacial Europea (ESA) hace tan solo unos días, ha asegurado este sábado que Sevilla "tiene muy buenos miembros para ser líder en este sector de la actividad espacial".

Así lo ha expresado este ingeniero aeronáutico por la Universidad Politécnica de Madrid (UPM), nombrado director de la AEE en mayo de 2024, en una entrevista en la Cadena SER, en la que ha afirmado que el hecho de presidir el Consejo de de la Agencia Espacial Europea "refuerza el papel de nuestro país en la toma de decisiones del sector espacial a nivel europeo". En dicho órgano están representados los jefes de las agencias de los 23 Estados miembros.

"España ha tenido un reconocimiento importante que va a suponer un mayor poder de influencia en todo lo que tiene que ver con el ecosistema espacial europeo y mundial". En cuanto al sector aeroespacial andaluz, "es muy potente y esta situación reportará beneficios evidentes".

En lo que se refiere a la labor realizada de la Agencia Española, cuya sede está en el edificio CREA, en el barrio de San Jerónimo, Cortés ha remarcado tres proyectos "importantísimos" en el ámbito de las aplicaciones, uno de ellos orientado a la "teledetección", de modo que "lanzaremos una constelación de satélites de observación de la Tierra; también un programa que tiene que ver con navegación por satélite y otro rama que tiene que ver con telecomunicaciones seguras". En su opinón, en todos ellos, "las oportunidades para las empresas andaluzas serán enormes".

Asimismo, el director de la AEE ha remarcado la misión 'Arrakis', liderada por España, "orientada a estudiar la materia oscura", y lo que implica los lanzadores, puesto que "uno puede hacer satélites, pero necesita aquellos para ponerlos en órbita, y, en ese sentido, estamos apoyando desde hace mucho tiempo a la empresa PLD, que está haciendo el lanzador 'Miura 5', que se pondrá en órbita este año".