Juez archiva la querella de la familia de Sandra Peña contra el colegio Irlandesas Loreto de Sevilla

Archivo - La madre de la menor víctima de acoso escolar en la concentración celebrada este viernes. A 17 de octubre de 2025, en Sevilla (Andalucía, España).- María José López - Europa Press - Archivo

SEVILLA 14 May. (EUROPA PRESS) -

El juez de la plaza número siete del Juzgado de Instrucción del Tribunal de Instancia de Sevilla ha dispuesto el sobreseimiento provisional de las actuaciones derivadas de la querella interpuesta por los padres de Sandra Peña, la menor sevillana que presuntamente se suicidó el pasado mes de octubre tras sufrir acoso escolar, contra el Centro Educativo Irlandesas Loreto de Sevilla y el director del centro, la jefa de estudios y la tutora de la menor por la "comisión por parte de estos de los delitos de homicidio por imprudencia, lesiones psíquicas y trato degradante".

Según consta en el auto, fechado el 12 de mayo de 2026 y consultado por Europa Press, el magistrado considera que "el colegio y sus responsables adoptaron medidas para combatir la situación de acoso, pero no les era exigible, de hecho nadie se lo esperaba, que controlaran a la menor en todo momento para evitar que se quitara la vida".

De hecho, esgrime, el hecho "ocurrió fuera del ámbito del colegio sin que el deber in vigilando de los educadores se extendiera al domicilio de la menor". "Faltaba la relación de causalidad entre lo que se afirman que fueron los actos omisivos inaceptables de la comunidad educativa y el suicidio de la niña", ha remarcado.

Tal y como ahonda el referido escrito, "no consta que se activara el protocolo de acoso escolar, pero sí que se adoptaron medidas con separación de las posibles alumnas acosadoras y otras complementarias, como la designación de personas de referencia en el Centro Escolar y contactos con la psicóloga, que a finales de septiembre apreció una mejoría en la menor".

Precisamente respecto al protocolo, indica que "el protocolo de acoso es indudablemente eficaz, pero ello no quiere decir que de haberse adoptado se hubiera obstaculizado la voluntad de la menor de tomar la decisión que tomó".

Por todo ello, ha dictado que no se lleven a cabo la práctica de diligencias de investigación y el sobreseimiento provisional de las actuaciones. Contra la resolución cabe interponer un recurso de reforma ante el Juzgado en el término de tres días.

En contexto, el tío de la familia, Isaac Villar, informaba de que ciertos indicios de las diligencias practicadas por la Fiscalía al respecto de la actuación y posible responsabilidad de los profesionales del centro educativo en el que estudiaba la víctima llevan a concluir "sin lugar a dudas" la posible implicación de los mencionados docentes en el caso, dada su "falta" de actuación en el presunto caso de acoso que podría haber sufrido Peña.

"Está claro que no se activó ninguno de los protocolos que tendrían que haberse activado cuando se denunció y cuando se presentaron los informes psicológicos de Sandra", añadía entonces.

Al respecto, el portavoz de la familia señalaba que "creemos que sería importante que hubiera una sanción contundente y ejemplar, porque si no tomamos medidas serias, posiblemente estos casos sigan repitiéndose y es por lo que estamos aquí. Nada de lo que se haga nos van a reparar el daño, pero por lo menos que haya medidas serias y que esto no se repita".