A juicio por robar más de 300 euros en joyas tras forzar la cerradura y colarse en un local de Sevilla

Archivo - Detalle de la fachada principal de la Audiencia Provincial de Sevilla. (Foto de archivo). - JOAQUIN CORCHERO / EUROPA PRESS - Archivo

SEVILLA 19 May. (EUROPA PRESS) -

La Sección Cuarta de la Audiencia Provincial de Sevilla tiene previsto enjuiciar este jueves, 20 de mayo, a un hombre acusado de robar en un conocido establecimiento de joyas de la capital andaluza tras forzar la cerradura de la entrada de la puerta de entrada al local y conseguir sustraer accesorios valorados en más de 300 euros, entre ellos 'charms' o cadenas de plata.

Según el escrito de conclusiones provisionales del Ministerio Público, consultado por Europa Press, los hechos se remontan al 15 de abril de 2023, cuando el acusado, que ya había sido condenado en ocasiones anteriores por delitos de robo con fuerza y, además, fue posteriormente condenado por lo mismo tras este episodio, se dirigió a un establecimiento de una conocida marca de joyas y relojes.

En ese momento, y aprovechando que el negocio se encontraba cerrado, el encausado "tras manipular y fracturar la cerradura de la puerta de entrada del local accedió a su interior con la intención de ver incrementado de forma ilícita su patrimonio".

De esta forma, se hizo con 22 euros en monedas y dos cajas negras con 'charms', cadenas de plata y pulseras. Los efectos, que no han podido ser recuperados, han sido valorados en 320 euros. Este valor podría ascender, dado que no consta que todos ellos hayan podido ser tasados.

Los daños en el inmueble, por su parte, han sido tasados pericialmente en 556,60 euros, aunque el perjudicado los ha cuantificado en 160,69 euros.

Este hombre ya había sido condenado hasta en cinco ocasiones por delitos de robo, por los que llegó a ser sentenciado a entre seis meses y algo más de un año de prisión.

Los hechos relatados constituyen un delito de robo con fuerza en las cosas en establecimiento abierto al público fuera de horario de apertura, por los que el investigado responde en concepto de autor. Por ello, la Fiscalía solicita tres años y ocho meses de prisión.