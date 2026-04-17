La Junta agradece al Gobierno que los dos Goya de la Fábrica de Tabacos se depositen en el Bellas Artes de Sevilla

Archivo - La consejera de Cultura y Deporte de la Junta de Andalucía, Patricia del Pozo, interviene en la rueda de prensa posterior a la reunión semanal del Consejo de Gobierno, en foto de archivo. - Rocío Ruz - Europa Press - Archivo

SEVILLA, 17 Abr. (EUROPA PRESS) -

La consejera de Cultura y Deporte de la Junta de Andalucía, Patricia del Pozo, se ha mostrado este viernes satisfecha tras conocer que el Ministerio de Cultura, a instancias del Gobierno autonómico, ha asignado los dos Goya de la Fábrica de Tabacos, datados en 1789, al Museo de Bellas Artes de Sevilla. "Estamos muy felices en Andalucía y muy agradecidos también al ministro --Ernest Urtasun-- y al Ministerio por haber tenido a bien aceptar nuestra solicitud, una vez declarada la titularidad estatal de los mismos".

Así lo ha expresado la titular andaluza de Cultura en un audio remitido a los medios. "Son dos cuadros que fueron encargados por los trabajadores de la Real Fábrica de Tabaco, precisamente para conmemorar la subida al trono de Carlos IV", ha añadido. En este sentido, se trata de dos retratos de Carlos IV y María Luisa de Parma que "dialogan perfectamente con la historia de Sevilla" y, por tanto, "donde mejor pueden estar es precisamente en su casa, en el Bellas Artes de Sevilla".

El Ministerio ya ha comunicado a la Consejería de Cultura y Deporte esa decisión, tomada después de que el Tribunal Supremo reconociera que la propiedad de los retratos del pintor zaragozano siempre ha sido del Estado: ello permitirá que las pinturas permanezcan definitivamente en Sevilla, ciudad para la que fueron creadas desde su encargo por la Real Fábrica de Tabacos.

Actualmente, una de las obras forma parte de la exposición temporal 'El arte de preservar la memoria' en el Archivo General de Indias (Sevilla), institución que custodia ambos lienzos. Una vez la exposición finalice, el 15 de junio, las dos obras serán trasladadas al Museo de Bellas Artes, en coordinación con el museo.

Tras su encargo para la Real Fábrica de Tabacos de Sevilla, los cuadros cambiaron de ubicación, entre Sevilla y Madrid, a lo largo de su historia, de acuerdo con las transformaciones que experimentó la gestión y comercialización del monopolio público del tabaco en España desde el siglo XVIII hasta convertirse en la empresa pública Tabacalera. en el siglo XX. En 2017, Altadis, empresa privada sucesora de aquella, reclamó la propiedad de las dos pinturas de Goya.

A partir de ese momento comenzó un largo litigio contra el Estado que se resolvió finalmente el pasado mes de marzo con la publicación de la sentencia del Tribunal Supremo (TS) que reconoce que los retratos siempre han sido de titularidad pública.