Las lluvias provocan el aplazamiento del Panarrafest de Alcalá de Guadaíra (Sevilla)

El Panarrafest de Alcalá de Guadaíra (Sevilla) queda aplazado por lluvias. - AYUNTAMIENTO DE ALCALÁ DE GUADAÍRA

ALCALÁ DE GUADAÍRA (SEVILLA), 11 (EUROPA PRESS)

El Ayuntamiento de Alcalá de Guadaíra (Sevilla) ha anunciado el aplazamiento del II Panarrafest de Alcalá de Guadaíra que tenía prevista su celebración en la tarde de este sábado en la explanada del Auditorio Riberas del Guadaíra con la actuación, entre otros artistas, de Nebulossa, Ladilla Rusa, Carmen Xía, Karmento y Tú peleas como una vaca.

Tal y como ha concretado el Consistorio local en una nota, el empeoramiento de la climatología ha obligado a adoptar esta medida, dado que el festival alcalareño, en la que supone su segunda edición, se celebra al aire libre a los pies del Castillo y junto al Monumento Natural de las Riberas del Guadaíra.

En contexto, la organización ha intentado mantener la cita hasta que los modelos meteorológicos han aconsejado suspender, debido a la previsión de lluvias y tormentas en las horas previstas de celebración. De este modo, en los próximos días se habilitará el sistema de devolución de las entradas y se anunciará una nueva fecha para su realización.

Por su parte, el delegado municipal de Cultura, Christopher Rivas, ha agradecido a artistas, empresas y trabajadores el esfuerzo en la organización del festival así como la acogida del público, "en unos días anunciaremos la nueva fecha para la celebración del Panarrafest para que lo podamos disfrutar como el público y el elenco de artistas merecen".

Así, se mantiene el cartel sobre el escenario de Nebulossa, popularizado especialmente tras su paso por Eurovisión con 'Zorra'; Ladilla Rusa, un clásico en los festivales musicales con buen humor; Carmen Xía, Karmento y Tú peleas como una vaca, además de la colaboración especial de los Djs alcalareños, Luis Jiménez y Josan Fame.