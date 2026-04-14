Mairena (Sevilla) culmina la plantación de 62 nuevos árboles en el municipio tras los temporales de enero y febrero

Plantación de Árboles en Mairena (Sevilla) - AYUNTAMIENTO DE MAIRENA DEL ALJARAFE

MAIRENA DEL ALJARAFE (SEVILLA), 14 (EUROPA PRESS)

El Ayuntamiento de Mairena del Aljarafe (Sevilla) ha anunciado este martes que ha culminado la plantación de un total de 62 nuevos árboles en distintos puntos del municipio, una iniciativa motivada por los "daños ocasionados en la masa verde local" tras los temporales registrados en los días 28 de enero y 2 de febrero.

Así lo ha confirmado el Consistorio en una nota de prensa, al tiempo que ha concretado que se han plantado 15 tipuanas, 19 moreras sin fruto, 15 ejemplares de pica-pica, 15 paraísos y 1 jacaranda, distribuidos en varias zonas del pueblo como Ciudad Aljarafe, Ciudad Expo, Parque Central, Simón Verde, Los Rosales y Nuevo Bulevar.

Asimismo, el Ayuntamiento ha planteado continuar con la plantación de ejemplares "cuando pasen los meses de más calor".

Los trabajos se han desarrollado en distintas localizaciones, destacando. El Gobierno local ha destacado la plantación de 29 ejemplares en avenidas como la de Lepanto, Magdalena Sofía de Barat y San Juan Palomares, 6 entre la Avenida de los Descubrimientos y la Avenida de las Américas, 3 en los aparcamientos de la Avenida Cristóbal Colón, 14 en el Parque Central, 7 en la Avenida Manuel Alonso Vicedo y 3 en Avenida de las Civilizaciones.