Mangafest Summer Edition regresa a Fibes este fin de semana con Natalia Tena y una nueva zona acuática

La delegada de Juventud y Educación del Ayuntamiento de Sevilla, Blanca Gastalver, en la presentación de Mangafest Summer Edition. - AYUNTAMIENTO DE SEVILLA

SEVILLA 18 Jun. (EUROPA PRESS) -

Mangafest Summer Edition 2026, el festival de cultura asiática, videojuegos y ocio alternativo de Sevilla, ha sido presentado oficialmente en el Ayuntamiento de Sevilla. La cita se celebrará los próximos 20 y 21 de junio en Fibes, donde volverá a reunir una amplia programación dedicada al manga, el anime, los videojuegos, el cosplay, el K-Pop, la ficción, la música y las actividades para todos los públicos. Entre las novedades de esta edición destacan la presencia de Natalia Tena y la incorporación de una nueva zona acuática.

Durante el acto de presentación, la delegada de Juventud y Educación del Ayuntamiento de Sevilla, Blanca Gastalver, junto a representantes de la organización, ha destacado la consolidación de Mangafest Summer Edition como "una de las grandes citas del calendario juvenil y familiar de la ciudad". En este sentido, han subrayado que el evento volverá a convertir Fibes en un punto de encuentro para los aficionados a la cultura pop y el ocio alternativo, reforzando además el posicionamiento de Sevilla como "referente andaluz" en ámbitos como el entretenimiento, la creatividad y las nuevas formas de participación juvenil.

La cita se plantea como un espacio de convivencia intergeneracional, participación y creatividad, con propuestas adaptadas tanto al público juvenil como a las familias que buscan una experiencia diferente durante el fin de semana.

BATALLA DE GLOBOS DE AGUA

Entre las novedades de esta edición destaca la incorporación de una Zona Acuática, un espacio participativo que refuerza el carácter veraniego de Mangafest Summer Edition y que tendrá como principal atractivo una Macro Batalla de Globos de Agua. Además, el evento contará con la presencia de Natalia Tena, conocida internacionalmente por su papel de Nymphadora Tonks en la saga Harry Potter.

Mangafest Summer Edition 2026 contará con una importante programación familiar, con talleres infantiles, espectáculos, juegos, actividades creativas, pintacaras, castillo hinchable y propuestas pensadas para los pequeños y pequeñas de la casa. A ello se suman espacios dedicados a los videojuegos, la música, la literatura, el arte, la gastronomía, el cosplay y la cultura asiática.

Las entradas para Mangafest Summer Edition 2026 ya están disponibles a través de su página web. A una semana para su celebración, más del 80% de las entradas para la jornada del sábado ya se han vendido. Además, gracias a un acuerdo con Selecta Visión, los asistentes podrán adquirir su entrada para el festival junto a una película de su catálogo por cuatro euros adicionales.