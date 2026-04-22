Más de 250 mayores participan en las conferencias del Aula de la Experiencia de la US en Mairena (Sevilla)

Mayores llenan las conferencias del Aula de la Experiencia de la US en Mairena. - AYTO.DE MAIRENA

MAIRENA (SEVILLA), 22 (EUROPA PRESS)

El ciclo de conferencias del Aula de la Experiencia de la Universidad de Sevilla (US) en el municipio sevillano de Mairena del Aljarafe ha finalizado con un balance de 250 personas participantes y "lleno en todas sus sesiones".

Este programa se ha desarrollado los días 8, 13 y 15 de abril en el salón de actos de la Biblioteca Pública Municipal José Saramago. La propuesta ha incluido tres conferencias impartidas "por profesionales de prestigio", informa el Consistorio en una nota de prensa.

José María Montero abría el ciclo el 8 de abril con la ponencia 'Cambio climático: ¿tiene que ver conmigo?'. El 13 de abril, Germán Jiménez ofrecía 'La pervivencia del mito clásico'; por último, el 15 de abril, Pedro Luis Rodríguez impartía 'El vino: ciencia, historia y placer. Cómo entenderlo y disfrutarlo mejor'.

En opinión de la delegada de Compromiso Educativo, Blanca de Pablos, el propósito es que el conocimiento no tenga edad y que los estudiantes mayores "sigan participando y disfrutando de la cultura en su día a día, porque nos mantiene activos".

El Ayuntamiento ha ofrecido este ciclo con acceso libre hasta completar aforo, lo que ha permitido la participación de vecinos interesados en temas actuales, culturales y científicos.

El Aula de la Experiencia se enmarca en la programación educativa para personas mayores de Mairena del Aljarafe, con la que el Consistorio ofrece actividades de divulgación para enriquecer el aprendizaje continuo del alumnado local, sea del nivel y de la modalidad que sea.