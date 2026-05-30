Medallas Sevilla 2026: Los 40 años del Padre Pío en la "lucha conjunta" del fútbol y el barrio "por sus niños"

Imagen de los componentes del C.D. Padre Pío, al que se le ha otorgado la Medalla de Sevilla 2026 - C.D. PADRE PÍO

SEVILLA, 30 May. (EUROPA PRESS) -

El Club Deportivo Padre Pío recibe este sábado la Medalla de Sevilla concedida por el Ayuntamiento como reconocimiento a más de cuatro décadas de trabajo social y deportivo en el barrio, una labor que, según destaca uno de sus fundadores y presidente de honor, Victorio Rafael Subirán, ha estado siempre centrada en que los menores "disfruten" del deporte y "no se metan en cosas malas".

Según asegura el presidente de honor en una entrevista concedida a Europa Press, esta distinción supone "uno de los mejores premios" obtenidos por la entidad en sus más de 40 años de historia, aunque asegura que el mayor trofeo del club "es la sonrisa de los niños y el cariño que le tienen al club".

En este sentido, Subirán subraya que el club desarrolla una labor colectiva sostenida gracias al trabajo de vecinos, voluntarios y jóvenes que "continúan incorporándose al proyecto deportivo y social", que además cuenta con gran implantación en el barrio y apoyo institucional, que destaca, por parte del Consistorio a través del Distrito Cerro-Amate.

Asimismo, explica que el club ha salido adelante gracias al trabajo vecinal y al apoyo de numerosas personas del barrio, además de la colaboración puntual del distrito y del Ayuntamiento de Sevilla. "Nosotros somos los trabajadores y estamos luchando por esto", señala.

DE UN SOLO EQUIPO A MÁS DE 300 JUGADORES

Vinculado al club desde 1979, Subirán recuerda que todo comenzó con una peña formada junto a varios amigos en el bar Gorra, desde donde organizaron equipos para participar en los Juegos Municipales. Posteriormente, en 1986, decidieron federar un equipo y ampliar progresivamente la estructura del club. "Después fueron dos equipos, luego cuatro", rememora el presidente.

También, en esos años, relata como los propios integrantes organizaban "rifas de garrafas de aceite" para costear arbitrajes y gastos del club en sus primeros años. "Muchas veces he rifado la misma garrafa tres veces porque le tocaba alguien conocido", rememora.

En la actualidad, el Club Deportivo Padre Pío cuenta con 17 equipos y más de 300 menores vinculados a la entidad, consolidándose como una de las referencias del fútbol base en el barrio sevillano.

LA PRESIÓN DE LOS PADRES EN EL FÚTBOL BASE

Sobre la situación actual del fútbol base, el presidente considera que, a nivel deportivo, "se encuentra bien", aunque lamenta la presión que, en ocasiones, ejercen algunos familiares sobre los menores. "Hay niños que es verdad que reciben una presión tan grande que les da miedo que vayan los padres a ver los partidos", sostiene.

Asimismo, agradece que el mundo del fútbol le ha dado y le sigue dando "muchos amigos". "Muchas veces no sé ni quién me saluda por la calle", ante lo que Victorio da por sentado que se trata de "gente del fútbol".

Finalmente, el presidente del club insiste en que la Medalla de Sevilla representa un reconocimiento colectivo al trabajo desarrollado durante décadas por vecinos, entrenadores, voluntarios y familias del barrio, que en muchos casos "ya no están". "El barrio ha ayudado mucho y estoy muy contento", concluye.

El "entrañable" presidente de honor será el encargado de recoger la Medalla de la Ciudad en el acto institucional del Día de San Fernando, patrón de la ciudad, que tiene lugar este sábado 30 de mayo en el Palacio de Congresos y Exposiciones de Sevilla (Fibes), a partir de las 11,30 horas.