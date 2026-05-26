Mickey Pavón, Xite y Dj Karpin, entre las últimas incorporaciones del cartel de Icónica para este año en Sevilla

Archivo - Imagen de Archivo. La artista, Zahara durante el concierto en el Icónica Santalucía Fest, a 31 de mayo de 2025 en Sevilla, Andalucía (España). - Joaquin Corchero - Europa Press - Archivo

SEVILLA 26 May. (EUROPA PRESS) -

Las 'Endesa Music Sessions' de Icónica Santalucía Sevilla Fest han completado su cartel con las incorporaciones de Mickey Pavón, Xite y Clara, Enygma, Noon Música Moderna, y Dj Karpin, MBreaksy y Xite, estos últimos bajo la marca 'Ritmika', con el objetivo de "seguir convirtiendo la Plaza de España en una gran pista de baile al aire libre".

Según ha detallado la organización del festival en una nota, estas actuaciones comenzarán el próximo 1 de julio, después del concierto de Lenny Kravitz, llegará el Dj Mickey Pavón. El 3 de julio será el turno del dúo Xite y Clara (XYC), después del concierto de Hombres G.

Por su parte, Noon Música Moderna subirá al escenario la noche del 7 de julio, tras el concierto de Moby, con una propuesta de música electrónica. El 10 de julio, a continuación del concierto de Omar Courtz, actuará el Dj y productor, Enygma. Finalmente, el 17 de julio, bajo el paraguas de la marca 'Ritmika', Dj Karpin, MBreaks y Xite ofrecerán una sesión de "sonidos electrónicos y clubbing" tras el concierto de The Prodigy.

De esta manera, estas nuevas incorporaciones se unen a la participación ya anunciada de djs como Barce para noches del 4 y 5 de junio, Juanca Supersub Dj Set el 7 y el 28 de junio, Luc Loren el 11 de junio, Marsal Ventura el 21 de junio, Vilu Gontero el 25 de junio, Kiko Rivera el 27 de junio, Aaron Sevilla el 4 de julio y Bea Miau el 6 de julio.

Estas actuaciones, que prolongarán las veladas tras los conciertos del festival, cuentan con venta de entradas independiente, a través de la web de Icónica.