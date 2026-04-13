Muere el menor hospitalizado en Sevilla tras ser atropellado este viernes en Triana

Policías locales, en el lugar del accidente, en foto de archivo. - AYTO.DE SEVILLA

SEVILLA, 13 Abr. (EUROPA PRESS) -

El menor de 9 años atropellado por un vehículo este pasado viernes en Triana, que se encontraba gravemente hospitalizado en el Virgen del Rocío de Sevilla, ha fallecido, según informan fuentes cercanas al caso. La investigación inciada por la Policía Local el mismo día del accidente continúa abierta.

Los servicios sanitarios tuvieron que practicar al menor maniobras de reanimación cardiopulmonar en el lugar del suceso, que se produjo en torno a las 20,45 horas, en la calle Lucas Cortés.

Hasta ese lugar se desplazaron efectivos de la Policía Local, Policía Nacional, Centro de Coordinación Operativa y el Centro de Emergencias Sanitarias 061.

El Ayuntamiento de Sevilla informó a través de su cuenta oficial en la red social X, consultada por esta agencia, de que se habían producido cortes de tráfico en la zona y se habían activado desvíos para regular la circulación.