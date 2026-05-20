Nace en Sevilla el grupo de trabajo de arquitectura industrializada colaborativa con el impulso de COAS y COAT

Las presidentas del COAS y del COAT tras la presentación del grupo de trabajo de arquitectura industrializada colaborativa. - COAT

SEVILLA 20 May. (EUROPA PRESS) -

El Colegio Oficial de Arquitectos de Sevilla (COAT) y el Colegio Oficial de la Arquitectura Técnica de Sevilla (COAS) han presentado este martes el Grupo de Trabajo Intercolegial AIC 'Arquitectura Industrializada Colaborativa', una iniciativa conjunta constituida como un "espacio de coordinación técnica y profesional desde el que impulsar la investigación, el desarrollo y la implantación adecuada de la Arquitectura Industrializada".

TRABAJO CONJUNTO DE AMBOS COLEGIOS

Se trata de la primera vez que ambos colectivos abordan conjuntamente un asunto de actualidad que cambia los estándares de la construcción tradicional, destacan fuentes de uno de los órganos colegiales. La presentación se ha desarrollado en el marco de la jornada técnica 'Construcción Industrializada', celebrada en la sede de la Fundación Fidas con la colaboración de Sika, y en la que profesionales, empresas y especialistas han abordado algunos de los principales retos y oportunidades asociados al nuevo modelo constructivo.

El acto inaugural ha contado con la participación de Nuria Canivell, decana del Colegio Oficial de Arquitectos de Sevilla y presidenta de la Fundación Fidas, y Helena Ruiz, presidenta del Colegio Oficial de la Arquitectura Técnica de Sevilla y de la Fundación Aparejadores.

Durante su intervención, Canivell ha destacado que "la industrialización ya no es una cuestión de futuro, sino una realidad que está redefiniendo la manera de proyectar, construir y gestionar la arquitectura". Asimismo, ha señalado que "la transformación que está viviendo el sector requiere nuevas formas de colaboración entre profesionales, entidades y agentes implicados en el proceso edificatorio".

La decana del COAS también ha subrayado la importancia de avanzar hacia modelos más eficientes y sostenibles, destacando que "apostar por sistemas industrializados vinculados a la producción local contribuye a reducir transporte, emisiones y residuos, al tiempo que fortalece el tejido productivo y la economía cercana".

Por su parte, Helena Ruiz ha manifestado que "la colaboración de los profesionales de la edificación y el proceso constructivo es vital, porque la construcción industrializada ha venido para quedarse: la escasez de mano de obra especializada que sufre el sector frente a la utilización de sistemas constructivos industrializados, que requieren de mucha menos mano de obra, se traduce en un aumento significativo de la producción de viviendas, tan necesarias actualmente en España".

Además, Helena Ruiz ha añadido con respecto a la construcción industrializada que "reduce los plazos de ejecución de las obras, lo que permite poner antes las viviendas en el mercado; una rotación del capital de manera más rápida y eficiente; y estar menos expuestos a riesgos, como el inflacionista o de cambio de ciclo. Por último, la industrialización aumenta la calidad final y, por tanto, reduce los costes de postventa".

El Grupo de Trabajo AIC tiene por objeto analizar, promover e impulsar la Arquitectura Industrializada. Entre sus principales objetivos se encuentran la mejora de los procesos constructivos; el incremento de la calidad del producto edificatorio; la optimización y control de los costes del proceso; la reducción y aseguramiento de los plazos de diseño y ejecución, y el refuerzo del papel de los técnicos en el proceso edificatorio.

Asimismo, el grupo impulsará acciones relacionadas con la divulgación de la Arquitectura Industrializada, la formación específica dirigida a todos los agentes del proceso edificatorio -incluyendo técnicos, promotores, administraciones públicas, industria y empresas constructoras- y el estudio de modelos colaborativos vinculados a los nuevos procesos constructivos.

Ambos colegios coinciden en la necesidad de mantener una visión global, transversal y colaborativa de todos los agentes de la edificación, orientada a la mejora integral del sector de la construcción. En este sentido, la Arquitectura Industrializada requiere la participación coordinada y temprana tanto de arquitectos como de arquitectos técnicos, desde las fases iniciales de concepción y diseño hasta la ejecución material y el control del proceso constructivo.

El Grupo de Trabajo AIC está integrado actualmente por profesionales del COAS y del COAT, entre ellos Joaquín Martín, Antonio Melo, Carlos Iturrate, David Amil, Alejandro Almeraz y Nicolás Pérez, por parte del Colegio de Arquitectura Técnica, y Mercedes Romero, Amor López, Juan Rojas, Vicente García y Pedro Luis González, por parte del COAS.