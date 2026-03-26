El Opaef abre el período voluntario del IBI del 1 de abril al 8 de junio en Mairena del Aljarafe (Sevilla)

Archivo - Imagen aérea del municipio de Mairena del Aljarafe, como imagen de recurso. - AYTO.DE MAIRENA - Archivo

MAIRENA (SEVILLA), 26 (EUROPA PRESS)

El Organismo Provincial de Asistencia Económica y Fiscal (Opaef) ha anunciado el primer período de cobro en voluntaria del IBI, plazo en el que se paga sin recargo y que comprende del 1 de abril al 8 de junio. Será la primera vez que el Opaef cobra el IBI en Mairena del Aljarafe tras la integración del municipio a finales del año pasado.

En este sentido, el pago puede efectuarse a través de domiciliación bancaria --siendo válida la que la ciudadanía tuviera con la extinta Solgest--, de la página web 'opaef.es', en las páginas web, aplicaciones móviles y cajeros de Caixabank, Caja Rural del Sur, Kutxabank, Banco de Sabadell, BBVA, Unicaja y Banco Santander, detalla el Consistorio en un comunicado.

En cuanto a los medios de pago, se incluyen tarjetas de crédito o débito bancario, Bizum --siendo el límite de pago con este último medio de 3.000 euros sin perjuicio personal del contribuyente o el que pueda establecer su entidad financiera-- y las cartas de pago en las siguientes entidades financieras colaboradoras: Caixabank, Caja Rural del Sur, Kutxabank, Banco de Sabadell, BBVA, Unicaja, Banco Santander y Caja Rural de Utrera.

En caso de no recibir estas cartas de pago, o por extravío o deterioro de las mismas, se puede solicitar un duplicado o realizar el pago mediante tarjeta de crédito o débito en cualquiera de las oficinas del Opaef, de lunes a viernes en horario de 9,00 a 13,30 horas.

No obstante, ante dudas al respecto, las personas contribuyentes podrán asistir a la antigua oficina de Solgest (ubicada en la Torre Norte de la Plaza de las Naciones), o llamar al teléfono 900 700 100.

Los distintos impuestos y tasas de Mairena del Aljarafe quedaron congelados para el presente año 2026, hecho que se produjo por dos factores. El primero, que el Ayuntamiento ha mantenido los parámetros de 2025; y el segundo, que Catastro no revisa los valores catastrales en el municipio este año, acción que depende del Ministerio de Hacienda, y que influye tanto en el Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI) como en la Tasa reguladora de la Recogida de Residuos --más conocida como tasa de basura, tributo que este año comienza a cobrar el propio Ayuntamiento--.