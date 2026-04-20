Orange invierte más de dos millones para ofrecer dotar de cobertura a sus usuarios en la Feria de Abril de Sevilla

Imagen de archivo de la portada del Real de la Feria de Sevilla. - Rocío Ruz - Europa Press

SEVILLA 20 Abr. (EUROPA PRESS) -

Orange ha desarrollado un despliegue especial de refuerzo en su red durante la Feria de Abril, que ha supuesto la inversión de más de dos millones de euros, para incrementar la capacidad de tráfico durante los festejos y garantizar "la mejor experiencia de servicio a sus usuarios" en "uno de los acontecimientos más multitudinarios del país".

Según ha indicado la compañía en una nota, la Feria de Abril genera tradicionalmente un volumen de datos equivalente al de una ciudad como Bilbao, lo que exige una "infraestructura robusta" para atender la gran afluencia de personas y el elevado uso de servicios digitales.

En suma, la inversión total destinada a estas actuaciones, que incluye tanto el equipamiento técnico como los servicios profesionales asociados, asciende a 2,3 millones de euros. Esto reafirma "el compromiso de Orange por ofrecer la mejor calidad en su conectividad, también en situaciones de gran concentración de personas".

De este modo, la elevada afluencia de público durante los días de Feria --del 21 al 26 de abril-- exige un dimensionamiento específico de la red más allá de la cobertura móvil permanente de Orange. Para estimar el refuerzo necesario, se ha tenido en cuenta un crecimiento estimado del tráfico respecto a un periodo estándar de casi un 40 pro ciento en promedio en la conectividad 5G y de un diez por ciento en otras tecnologías.

Con el fin de atender este crecimiento excepcional del tráfico de datos, MasOrange ha realizado un despliegue por capacidad para reforzar su red, tanto en 5G como en las tecnologías 3G y 4G. En concreto, este refuerzo consiste, por un lado, en un despliegue adicional temporal de un total de 27 nodos, distribuidos en 25 casetas, un apoyo eléctrico de hormigón y una unidad móvil tipo 'Cell on Wheels' (COW). Además, se ha realizado una reconfiguración inteligente de la capacidad del despliegue actual 4G.

Estas actuaciones complementan la cobertura habitual que prestan distintos nodos en el entorno del recinto ferial y de los accesos, garantizando así "una conectividad homogénea tanto en el interior de la Feria como en sus principales vías de entrada y salida". De esta forma, la compañía proporciona la capacidad y resiliencia de su red móvil en la Feria de Abril, permitiendo a clientes y profesionales utilizar sus dispositivos "con la mejor calidad en su conectividad".

Además, Orange ha precisado que ofrece la posibilidad de contratar adicionalmente Fast Track 5G, el primer servicio en España diseñado para garantizar una conexión reforzada "con la máxima calidad en momentos de máxima concentración de personas en un espacio limitado", como el de esta festividad hispalense.

Así, Orange ha desarrollado esta propuesta flexible, complementaria a la red habitual, para cubrir "necesidades reales y muy concretas detectadas durante grandes eventos" y aporta "importantes beneficios" a los clientes de esta marca, como "tranquilidad en momentos críticos de alta densidad de personas en el mismo lugar, cuando más se necesita estar conectado", una mayor estabilidad del servicio en entornos congestionados, "reduciendo cortes y lentitud", experiencia de conectividad 'premium' sin cambiar de tarifa ni contratar paquetes complejos y activable "solo cuando el cliente lo necesita, de forma sencilla y sin permanencia".

Con '5G Fast Track', Orange da "un paso más" en su estrategia de ofrecer servicios avanzados sobre su red de nueva generación, acercando al cliente final "capacidades hasta ahora reservadas a usos más especializados".