Orgullo Sevilla 2026: Programación completa de actividades, iniciativas, conciertos y pregón

Imagen de la presentación del cartel del Orgullo de Sevilla 2026, con su autor, el diseñador, Rubén Terriza y el delegado municipal de Igualdad, José Luis García - AYUNTAMIENTO DE SEVILLA

SEVILLA 27 May. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Sevilla ha presentado este miércoles la campaña y programación con motivo Mes de la Diversidad, que incluyen actividades deportivas, culturales y las actuaciones de artistas como Conchita Wurst, Mónica Naranjo, Belén Aguilera, Mayo, María Peláe o Patricia Manterola.

Según ha detallado el Consistorio en una nota de prensa, las actividades llegarán "a todos los barrios de la ciudad", ubicando parte de la población en los mercados y plazas de las barriadas.

En este sentido, el delegado de Igualdad, José Luis García, ha destacado que este Mes de la Diversidad "va suponer la celebración del Orgullo más completa y diversa de la historia de nuestra ciudad" y que el objetivo es que la dignidad del colectivo Lgtbiq+ "se respire en todos los distritos y barrios", en referencia a las actuaciones Drag queen que acogerán los mercados de del Cerro del Águila, Triana, Pino Montano, La Barzola, Sevilla Este y San Jerónimo.

La programación arrancará este jueves, 28 de mayo, con el desfile de Favio García Encinar en la Real Fábrica de Artillería, además del 'EsteFest', que se celebrará este sábado, 30 de mayo, en la Avenida Emilio Lemos de Sevilla Este, con la fiesta 'Loco Bongo' y la actuación de Mayo.

El ámbito empresarial también tiene su espacio en la programación con 'Orgullo corporativo', un a cita promovida por la Red Empresarial por la Diversidad e Inclusión Lgtbi (REDI) para tratar la diversidad en el ámbito corporativo, que se celebrará el 11 de junio en la sede de Airbus de Tablada.

HOMENAJES

El 5 de junio, la Asociación de Transexuales de Andalucía (ATA Sylvia Rivera) rendirá homenaje a Candela García y Soraya González en el Teatro del Hogar Virgen de los Reyes. En este espacio tendrá lugar el 20 de junio, la segunda Gala de Premios Lgtbiq+ del Ayuntamiento de Sevilla, en la que se reconocerá a personas y entidades por su contribución en la "conquista de los derechos del colectivo los ámbitos social, deportivo o artístico".

En el plano cultural, el 10 de junio, el diseñador José Pere realizará una performance en la Puerta de Jerez, al igual que la que realizará la Peña Travesti, el 15 de junio, en la terraza del Hotel Abba, inspirada en la rueda de prensa ofrecida por Juana Reina, Nati Mistral, Imperio Argentina y Rocío Jurado en junio de 1992, previo al espectáculo Azabache, a quien también realizarán tributo en el escenario de la Alameda de Hércules el 28 de junio.

Por su parte, el Teatro Cervantes acogerá la Premier de 'Una perra andaluza', el 17 de junio, y la proyección del documental 'Estrella', el 22 de junio, mientras que el Hogar Social Virgen de los Reyes acogerá las representaciones de las obras 'Puños de Harina' y del libro 'Biopolítica del armario', de Javier Sáez, el 18 y 19 de junio respectivamente. También el 19 de junio, el Hogar Social albergará la puesta en escena del musical 'Chicago', por parte de la Facultad de Bellas Artes.

Por otro lado, se ha incorporado la iniciativa 'Orgullo Gitano', organizada por la organización gitana Lgtbiq+, La Fragua Projects, y que se desarrollará los días 18 y 19 de junio en el Hogar Virgen de los Reyes, con el objetivo de "visibilizar la realidad de las personas Lgtbiq+ gitanas" a la vez que genera "espacios seguros de encuentro y reflexión".

Asimismo, el 18 de junio se celebrarán 'Encuentro seguro de la disidencia sexogenérica gitana', a las 11,00 horas, y 'Conversatorios desde el activismo LGtbiq+ Gitano', a las 17,30 horas, con la participación de activistas andaluces y de otros territorios de España, así como conversatorios públicos sobre activismo Lgtbiq+ gitano, transfeminismo, acceso al empleo, masculinidades, y el denominado "Armario Gitano".

'PRIDE SEVILLA' EN LA ALAMEDA DE HÉRCULES

El escenario de la Alameda de Hércules comenzará su programación el jueves 25 de junio, con el pregón del Orgullo, que este año tendrá un formato coral y que estará a cargo de María Peláe, Falete, Laura Gallego, Manolo Rosado y Jedet, seguido de las actuaciones de Uceda, Kate Ryan y Nueva Línea.

Así, el viernes 26 de junio, tras la lectura del manifiesto por los derechos de las personas trans, tendrán lugar las actuaciones de Jedet, ATYAT, Natalia, María Isabel, La Húngara, Belén Aguilera, Imperio Reina, Patricia Manterola, Gemeliers, Jorge González y Agoney.

Por su parte, el sábado 27 de junio, la Manifestación Orgullo del Sur recorrerá la Ronda Histórica antes de desembocar en la Alameda, donde se sucederán las actuaciones de Dani J., Rosalinda, Ríos de Gloria, Rosa López, Chenoa, Barei, Samantha Ballentines, Beth, Dnash, Las Chuches, Lucycalis y Tony Grox, María Peláe y Conchita Wurst.

Como clausura, el domingo 28, Día Internacional del Orgullo LGTBIQ+, se celebrará una gala bajo el título 'Orgullo Andaluz' en la que actuarán Falete, Laura Gallego y Peña Travesti, que brindará un homenaje a Azabache.

Por otro lado, el 24 de junio el Festival Icónica Santalucía Sevilla Fest, celebrará en la Plaza de España una jornada dedicada a esta celebración, bajo el título 'Orgullo en la Plaza', que contará con Loco Bongo XXL, Mónica naranjo, Rebeca, Papá Levante, Raúl y Laura Gallego.

UN CARTEL INSPIRADO EN LA DANZA CONTEMPORÁNEA

El cartel oficial del Orgullo de Sevilla 2026, obra a del diseñador sevillano Rubén Terriza, se trata de una pintura que plantea una escena "inspirada en la danza contemporánea", ya que la intención es que "la música, y el movimiento estuvieran muy presentes en la imagen", según ha explicado su autor.

En el centro de la composición se desarrolla un abrazo colectivo que simboliza "que el colectivo LGTBIQ+ es un refugio, un hogar y un espacio de cuidado mutuo donde podemos vivir con libertad nuestra identidad".

La escena también hace referencia a la fuente de la plaza de San Marcos, a la vez que quienes aparecen en la escena, que forman parte del entorno cercano del autor y otros artistas de distintos ámbitos pertenecientes al colectivo, portan iconos de la cultura LGBIQ+ y de la cultura popular sevillana.

Una de ellas porta la bandera trans a modo de mantón, Otra de las personas va vestida de sol, "en un guiño al imaginario de Ocaña", otra luce un pendiente de esmeralda "como homenaje a La Esmeralda de Sevilla", aparece también una drag con un pendiente con el ala de Curro.

Del mismo modo, el pantalón de uno de los presentes en la pintura "recrea motivos ornamentales inspirados tanto en la cerámica Trianera como en los bordados de los mantos de las vírgenes", otra sostiene un jazmín en la mano, en referencia al poema 'El mariquita se peina', de Federico García Lorca, y la tipografía del cartel incorpora un clavel, "una flor profundamente ligada a nuestra cultura", ha señalado el autor.