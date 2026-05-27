Paco Tous, la chirigota del Bizcocho y Ochando, entre los distinguidos este jueves por el Día de la Provincia de Sevilla

Fachada principal de la Casa de la Provincia, con las banderas oficiales y una colgadura con el clásico color verde y el escudo de la Diputación bordado en el centro - EUROPA PRESS

SEVILLA 27 May. (EUROPA PRESS) -

La Diputación de Sevilla entregará este jueves, 28 de mayo, la relación de honores y distinciones promovida por la institución por el Día de la Provincia 2026, aprobada por unanimidad de todos los grupos políticos. La ceremonia de entrega de las medallas, que presidirá su máximo responsable, Javier Fernández, repite escenario por tercer año consecutivo: el Auditorio Cartuja Center, con unos 2.000 invitados. Los periodistas Toñi Moreno y Julio Muñoz 'Rancio' serán los presentadores de la gala.

En esa lista de personas físicas y entidades sociales reconocidas por su trayectoria, aportaciones o dimensión humana, figuran el actor Paco Tous; el dúo flamenco Lole y Manuel --a título póstumo, como la actriz Pilar Bardem--; la Compañía de Zarzuela Sevillana; la bailaora y coreógrafa Isabel Bayón; la chirigota del Bizcocho y el neurocientífico José María Delgado.

En esa relación de distinciones también se halla el piloto de Moto3 José Antonio Rueda; el Club Voleibol Esquimo; el IES Politécnico de Sevilla; la empresa Tejwheels; el restaurante Ochando; el mediador social Esteban Tabares; la asociación Periodistas Solidarios y el comunicador Bartolomé Cabello.

La gala, que tiene esta edición como lema 'El talento que se siente', se ha trasladado del 23 de mayo, que es cuando se conmemora el Día de la Provincia, a este jueves para evitar su coincidencia con la Romería del Rocío. Durante el transcurso de la misma, serán quince personalidades y entidades quienes reciban la medalla.

El actor Paco Tous (1964), cofundador de la compañía teatral Los Ulen y la productora BIS Producciones, posee una larga trayectoria en el teatro andaluz y es conocido popularmente por series como 'Los hombres de Paco' o 'La Casa de Papel'. Destaca su contribución a la "visibilización de la sociedad andaluza a través de sus personajes".

La actriz Pilar Bardem (1939-2021), miembro de una ilustre saga de artistas, simultaneó a lo largo de su vida su talento en los escenarios y en la cinematografía con la reivindicación de los derechos y con su activismo desde la cultura por la paz.

La chirigota del Bizcocho ha revolucionado desde La Rinconada (Sevilla) el Carnaval de Cádiz "con su ingenio, compromiso social y originalidad" desde 2017, primera vez que se presentaban en el Gran Teatro Falla. Desde entonces, Antonio Álvarez 'Bizcocho' se ha convertido "en todo un fenómeno social".

Lole Montoya (1954) y Manuel Molina realizaron una "aportación fundamental" a la evolución del flamenco, a su apertura al mestizaje "desde una dimensión simbólica que remite a la libertad y la experimentación cultural", mientras que a la Compañía Sevillana de Zarzuela, entidad sin ánimo de lucro, que nace en 2009 en el seno de la Universidad de Sevilla, se le reconoce su labor para recuperar este género, y a la bailaora, coreógrafa y profesora Isabel Bayón (1969), su papel "clave" en las nuevas generaciones de artistas.

El neurocientífico José María Delgado (1945), fundador del Instituto de Neurociencias de la Universidad Pablo de Olavide, ha sido pionero en España en el estudio de los mecanismos neuronales del aprendizaje y la memoria, cuyos avances han sido reconocidos por la revista Science.

DISTINCIONES AL DEPORTE SEVILLANO

El palaciego José Antonio Rueda (2005) ha sido el primer Campeón del Mundo de Moto3 andaluz, triunfo que ha obtenido con 19 años de edad. Por otro lado, el Club Voleibol Esquimo Dos Hermanas, fundado en 1982, se ha convertido en uno de los grandes referentes del voleibol andaluz y nacional.

En cuanto al IES Politécnico de Sevilla," ha acompañado la transformación industrial, técnica y social de Sevilla desde 1850". El centro mantiene convenios con más de 120 empresas y con un modelo de FP Dual es uno de los más consolidados de Andalucía.

La compañía Tejwheels nació en 1937 en Cantillana, en un pequeño taller, y se ha convertido en el único fabricante español especializado en ruedas para maquinaria agrícola, su evolución ha impulsado empleo, industria y orgullo local, llevando sus productos a más de 50 países.

El chef Juan Carlos Ochando (1991) ha creado desde la raíz el Restaurante Ochando, convertido en un espacio "donde la cocina contemporánea se construye desde el producto de temporada, con una sensibilidad que convierte cada plato en un relato propio".

RECONOCIMIENTO A LA LABOR SOCIAL

Esteban Tabares (Puente Genil, 1947), maestro y teólogo, fue sacerdote obrero en la Sierra Sur de Sevilla, impulsor de la 'Misión del Sur' y cofundador del Sindicato de Obreros del Campo.

En este contexto, la organización no gubernamental Periodistas Solidarios nace en el seno de la Asociación de la Prensa de Sevilla como homenaje a la memoria del joven Laovo Cande, fallecido en 2006 cuando viajaba a bordo de un cayuco a Tenerife, en busca de una vida mejor.

Por último, el periodista Bartolomé Cabello, con más de cincuenta años de trayectoria profesional ante los micrófonos, es uno de los mayores especialistas en periodismo deportivo de España.

Durante el pleno extraordinario del pasado 30 de abril, en el que se aprobaba la relación de honores, el presidente de la Diputación destacaba que las Medallas de Oro de la Provincia recogen una relación "profunda, muy equilibrada y, sobre todo, de personas y colectivos que son grandes embajadores de Sevilla".

Fernández remarcaba que esta jornada sirve también para celebrar la importancia del municipalismo, de los pueblos, de la provincia y el papel primordial que tiene la Diputación "como motor y como palanca" en todo el territorio sevillano.