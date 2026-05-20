Padres de Sandra Peña piden esclarecer lo ocurrido el día de su muerte: "Solo pudo tomar alcohol en el colegio"

Archivo - Los padres de Sandra Peña en una manifestación contra el acoso escolar. Imagen de archivo. - María José López - Europa Press - Archivo

SEVILLA 20 May. (EUROPA PRESS) -

Los padres de Sandra Peña, la menor sevillana que se suicidó el pasado mes de octubre tras sufrir acoso escolar, han pedido que se investiguen las circunstancias que rodearon la muerte de la menor, en concreto la secuencia de acontecimientos ocurridos aquel 14 de octubre de 2025, dado que han cuestionado que Sandra "llevaba casi un litro de alcohol en el cuerpo" y que "solo pudo tomarlo en el colegio".

"Sandra tarda en llegar desde el colegio a la azotea diez minutos. Del colegio sale acompañada por sus amigas. Creemos que bebió alcohol en el colegio porque no tenía a nadie que la siguiese de cerca, no tenía el protocolo abierto. Por eso queremos esa investigación", ha apostillado el padre de la menor, José Manuel Peña, en una entrevista en el programa 'Hoy en Día' de Canal Sur, recogida por Europa Press.

De igual forma, el progenitor ha destacado que la cantidad de alcohol que la autopsia detectó en el cuerpo de Sandra, esto es 0,59 miligramos de alcohol en sangre, es "mucha cantidad", especialmente en una menor de edad. "No estamos hablando de un par de chupitos ni de una cerveza, es una cantidad de alcohol muy alta, queremos que se investigue", ha incidido.

Sobre el sobreseimiento provisional de la querella interpuesta contra el colegio Irlandesas Loreto y docentes del equipo directivo, los padres de la joven han insistido en que ha supuesto "un jarro de agua fría".

"Nos ha dejado completamente bloqueados porque jamás pudimos imaginar que esto pudiese pasar. Pensábamos que estaban estudiando el caso, teníamos esperanza. Pero en estos meses el juez no se ha puesto en contacto con la fiscal de menores, que es la que lleva la investigación en la que se basa nuestra querella", ha admitido la madre de Sandra, Zara Villar.

De hecho, ha hecho hincapié en que "en estos meses, el juez no ha llamado a nadie a declarar". "Aunque respetamos la decisión de la Justicia, no podemos compartirla. Echamos en falta muchas cosas. No se habla, por ejemplo, de la autopsia de Sandra", ha asegurado.

"Mi hija tenía un grave daño psicológico. Esto ocurrió en el colegio. Se están obviando muchas cosas y queremos que se investiguen", ha concluido, por su parte, el hombre.

En contexto, la familia anunciaba hace unos días que recurrirá el archivo de la querella interpuesta contra el Centro Educativo Irlandesas Loreto de Sevilla y docentes del colegio, misma vez que pedían que continuase la investigación para "depurar responsabilidades" y que "verdaderamente, el caso de Sandra sea un antes y un después" en materia de acoso escolar.

El juez dispuso el sobreseimiento al considerar que "el colegio y sus responsables adoptaron medidas para combatir la situación de acoso, pero no les era exigible, de hecho nadie se lo esperaba, que controlaran a la menor en todo momento para evitar que se quitara la vida". Indicó que el hecho "ocurrió fuera del ámbito del colegio sin que el deber in vigilando de los educadores se extendiera al domicilio de la menor".

Por otro lado, la Consejería de Desarrollo Educativo y Formación Profesional aclaraba que el expediente administrativo abierto en su momento al colegio para determinar si se abrió o no el protocolo contra el acoso escolar "sigue su curso".