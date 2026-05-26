El Parque Blas Infante de Alcalá (Sevilla) recupera su "icónica" escalinta de acceso tras obras de rehabilitación

Imagen de los delegados de Monumento Natural, Medioambiente y Sostenibilidad, Luisa Campos y de Cultura, Patrimonio y Museo, Christopher Rivas, en una visita a las obras del Parque Blas Infante de Alcalá de Guadaíra. - AYTO ALCALÁ

ALCALÁ DE GUADAÍRA (SEVILLA), 26 (EUROPA PRESS)

El Ayuntamiento de Alcalá de Guadaíra (Sevilla), a través de la Delegación de Monumento Natural, Medioambiente y Sostenibilidad, ultima las obras de rehabilitación del acceso principal del Parque Blas Infante que han conseguido recuperar su "icónica" escalinata y que sirve de entrada a este espacio desde la avenida 28 de Febrero.

Según ha detallado el Consistorio en una nota de prensa, el proyecto de rehabilitación se ha basado en los estudios técnicos que alertaban de los "problemas estructurales de la propia escalera", incluida la estructura metálica, con vigas oxidadas y pérdida de sección debido a las filtraciones de agua, que también han llegado a afectar al almacén municipal ubicado bajo la misma.

En este sentido, el proyecto ha contado con un presupuesto de 165.383 euros y la obra de renovación integral se ha centrado en la reconstrucción completa de la escalera con hormigón armado, sustituyendo definitivamente la estructura metálica; así como en la impermeabilización generalizada de toda la zona.

Del mismo modo, se ha rehabilitado el almacén municipal, donde se ha incorporado ventilación forzada y la instalación eléctrica general. Además, se ha realizado una actuación integral en la gestión de aguas pluviales y parterres para garantizar la durabilidad de la intervención.

Al respecto, la delegada de Monumento Natural, Medioambiente y Sostenibilidad, Luisa Campos, ha incidido durante una visita en la importancia "no sólo de las plantaciones o repoblación por toda la ciudad, sino también de la conservación y mantenimiento de los espacios", para garantizar "la seguridad y el disfrute de toda la ciudadanía".

En esta línea, Campos ha destacado que, "además de la intervención en la escalinata, se ha llevado a cabo una remodelación en toda esa entrada del parque", de manera que se han restaurado las pérgolas de madera, que permiten "la creación de una amplia zona de almacenaje en el interior del parque".

Por su parte, el delegado de Cultura, Patrimonio y Museo, Christopher Rivas, ha indicado que "estas obras devuelven la parte más representativa del parque y uno de sus accesos principales". Al hilo, Rivas ha destacado la decoración cerámica sobre la historia del municipio, "que dota al parque de gran personalidad".

Asimismo, en las próximas semanas se llevará a cabo la culminación de las intervenciones previstas en este parque municipal, con la dotación de una nueva acometida eléctrica y la plantación de los nuevos parterres resultantes de la intervención en la zona alta del parque, ofreciendo una nueva imagen vegetal en la fachada a la avenida 28 de Febrero.