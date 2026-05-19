El 'Plan Albero' coordina los servicios y la organización de la Feria de Alcalá (Sevilla)

El Gobierno local ofrece todos los detalles del 'Plan Albero' de la Feria de Alcalá. - AYTO.DE ALCALÁ

ALCALÁ (SEVILLA), 19 (EUROPA PRESS)

Desde la preparación del recinto, las casetas, las atracciones hasta los dispositivos de seguridad, sanidad, tráfico, limpieza y horarios, todo forma parte del 'Plan Albero 2026', operativo de coordinación y organización de la Feria de Alcalá, entre el 4 al 7 de junio, y del que este martes han ofrecido información los servicios implicados ante la celebración de esta fiesta grande.

La delegada de Fiestas Mayores, Rocío Bastida, acompañada del delegado municipal de Hábitat Urbano, David Delgado, ha destacado el buen ritmo del montaje de las casetas que comenzó hace unos días. En este sentido, los responsables municipales han agradecido la disposición de Policía Local, Nacional y Protección Civil durante estas jornadas previas y alabado el trabajo que realizan para que toda la ciudadanía pueda disfrutar de esta semana grande. Igualmente, han reconocido la labor de los caseteros y de los trabajadores públicos de Hábitat Urbano, Bomberos, Policía Local, Transportes, Limpieza, Inspección, su esfuerzo y dedicación, informa en una nota de prensa.

Un año más se refuerzan los servicios de limpieza en el Real de San Juan a cargo de la empresa municipal de limpieza Aira Gestión Ambiental que amplía su servicio de refuerzo los días de preferia con la colocación de 20 contenedores en el Real de San Juan desde el 20 mayo.

La organización de tráfico, servicios y horarios será similar a la del año anterior. La delegada ha destacado el éxito que ya tuvo el año pasado y que ha vuelto a tener la tramitación electrónica para la instalación de las casetas, evitando así el desplazamiento de los caseteros para la entrega de documentación. La preferia contará el próximo viernes día 22 a las 21,30 horas con el concierto joven 'Pisando Albero', el sábado día 23 de mayo, Aires de Feria con el concierto de Pastora Soler y el grupo D'Dulce.

El siguiente fin de semana, el viernes día 29 tendrá lugar la tradicional celebración del pregón de la mano de Jaime Otero a las 21,00 horas en la Caseta Municipal, y a las 22,30 horas Tributo homenaje 'El Lebrijano' y el domingo 31 en la misma Caseta Municipal el espectáculo, 'Alcalá canta por Sevillanas' con Paco Candela y Retama desde las 13,00 horas. También se celebrará la final del II Concurso Nacional de Sevillanas Ciudad de Alcalá.

Al respecto, habrá 89 casetas, y se supera la treintena de atracciones mecánicas. En total, entre atracciones mecánicas y los puestos en la calle Seguidilla, Portada y Tren de los Panaderos serán un total de 126. La Feria volverá a contará este año con dos tardes sin sonido en la calle del infierno haciéndose eco de esta sensibilidad para que las personas con trastorno del espectro autista puedan disfrutar de las atracciones, concretamente el jueves 4 de junio y viernes 5 de junio de 17 a 21 horas.

Igualmente, se mantiene el 'Día del Niño' el miércoles 3 de junio con precios más económicos para los 'cacharritos'. El concurso de casetas se celebrará el jueves a mediodía entregando los premios a las casetas ganadoras a primera hora de la tarde de ese día en la Caseta Municipal.

OPERATIVO DE TRÁFICO

En cuanto al operativo de tráfico, se mantienen las vías de evacuación por el inicio de Tren de los Panaderos y San Juan, y la organización de los 3 aparcamientos para turismos y el cuarto para motocicletas. En relación a los transportes públicos, se sigue en la misma línea de las paradas de taxis y de servicios de autobús urbano, además de la lanzadera desde el P2 hasta la rotonda junto al colegio Reina Fabiola.

Este año, también como novedad, se habilitan autobuses desde el distrito Centro - Oeste y desde los distritos Norte y Sur hacia la Feria gratuitos con frecuencia de paso cada 15 minutos y con paradas exclusivas para ello. Para mayor seguridad de caseteros y feriantes en el perímetro del recinto se repite el vallado y el servicio de vigilancia por el real.

A todos los caseteros y feriantes se les entrega y recuerda la ordenanza municipal de Feria, para una mejor convivencia y mayor lucimiento de la fiesta, que recoge desde la hora de cierre de la música en las casetas (5 horas de la mañana), al mantenimiento expedito de las vías de emergencias del propio recinto, la prohibición de verter agua a acercados, calzada, etcétera, junto a las generales de prohibición de venta ambulante por el recinto o de macetas de combinados de alcohol, entre otras cuestiones que serán vigilados por las fuerzas de seguridad.

El recinto ferial contará con más cámaras de seguridad y más puntos de luz en la zona de los cacharritos y aparcamientos. Igualmente, se dispondrá en la zona de la Harinera, junto al punto sanitario, un espacio habilitado como cambiador para las personas con necesidades especiales. Asimismo, se volverá a disponer de un Punto Violeta, situado junto a la Policía Local para asesorar y atender sobre la violencia de género.

La Feria de 2026 culminará el domingo día 7 de junio con un espectáculo piromusical donde se mezclarán los fuegos tradicionales y la música más actual, que tendrá lugar a las 23,00 horas.