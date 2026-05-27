El Pleno del Ayuntamiento de Sevilla aborda este jueves la cesión de la SE-20 y modificaciones en la Policía Local

Imagen de Archivo. Agentes de la Policía Local de Sevilla. - JOAQUÍN CORCHERO / EUROPA PRESS

SEVILLA 27 May. (EUROPA PRESS) -

El Pleno del Ayuntamiento de Sevilla abordará este jueves, 28 de mayo, en sesión ordinaria, la realización de actuaciones de mejora en la SE-20 y de acondicionamiento de los dos tramos de la N-630, así como una propuesta relativa al cese del ministro de Transportes por la "paralización" de las obras del Puente del Centenario o una propuesta relativa al respaldo municipal al barrio de Pino Montano.

Según el orden del día, consultado por Europa Press, el Pleno del Consistorio abordará diversas modificaciones presupuestarias, entre ellas relativas al presupuesto municipal o al presupuesto vigente del Patronato del Real Alcázar y de la Casa Consistorial.

En el área de Urbanismo, Protección Ambiental, Patrimonio y Vivienda, abordará la aprobación de la adenda número 2 al Convenio entre el Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible y el Ayuntamiento de Sevilla para la cesión al Gobierno local de la SE-20 y dos tramos de la N-630, actualmente integrados en la Red de Carreteras del Estado para la realización de mejoras y acondicionamiento en las referidas vías.

Asimismo, el orden recoge la aprobación de la modificación de la Plantilla Municipal de la Jefatura de Policía Local y del Instituto de Cultura y de Artes de Sevilla. Entre la misma, la creación de una plaza de Intendente Principal.

En el apartado de preguntas, tomará en cuenta una propuesta formulada por el Grupo Político Municipal de Con Podemos-Izquierda Unida relativa al impulso de una mediación por parte del Ayuntamiento entre las familias afectadas del edificio de la avenida Concejal Jiménez Becerril y las familias competentes con el objetivo de "garantizar la continuidad de alquileres asequibles".

Respecto a las propuestas de los grupos políticos, abordará una del Grupo Municipal del Partido Popular en la que pedirá al Gobierno de España la destitución del ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, como responsable último de la gestión de infraestructuras de titularidad estatal por "la pésima gestión al frente de las obras de ampliación del Centenario".

Por su parte, el grupo Vox propondrá "la aplicación de la Prioridad Nacional en los distintos servicios públicos de la ciudad". Finalmente, Izquierda Unida formulará una proposición frente a la celebración en Fibes de Ferias vinculadas a la industria armamentística y a favor del blindaje del derecho al transporte público en Sevilla.

El turno ciudadano contará con una pregunta relativa al "problema de acceso" del CEI María Inmaculada los días en los que, por razones meteorológicas, se cierran los Jardines de Murillo.