El Pleno de Sevilla aprueba exigir al Gobierno la "finalización urgente" de las obras del Museo Arqueológico

Archivo - Vista general del Museo Arqueológico en obras, en foto de archivo. - Rocío Ruz - Europa Press - Archivo

SEVILLA 16 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Pleno del Ayuntamiento de Sevilla ha aprobado este jueves, en sesión ordinaria, instar al Ministerio de Cultura a "priorizar de manera inmediata" la finalización de las obras del Museo Arqueológico, "estableciendo un calendario cierto, público y vinculante". La moción, presentada por el PP, ha contado con el voto favorable de Vox y en ella se pide al Ejecutivo aportar información, "a la mayor brevedad posible", acerca de la rehabilitación del edificio y una "fecha concreta de reapertura".

"Hablamos de una actuación financiada con más de 33 millones de euros de inversión pública, lo que obliga a las administraciones responsables a rendir cuentas de una forma clara, periódica y verificable", ha señalado el portavoz del Gobierno local, Juan Bueno, en su intervención, "sin caer en la tentación de hablar mucho del Puente del Centenario".

Bueno ha recordado que el museo permanece cerrado desde 2020 y que la finalización de las obras se ha pospuesto al año 2029, "cuando inicialmente se preveía terminarla mucho antes".

En opinión de la concejal de Podemos, en coalición con IU, Susana Hornillo, esta propuesta, "como otras anteriores que ha presentado el Partido Popular, lo que busca es una confrontación política con el Gobierno central. La intención real no es una preocupación honesta sobre la situación del museo, de lo contrario habrían incluido la situación de las Atarazanas, espacio cerrado al público y con un patrimonio valiosísimo".

Para Vox, a través del concejal Fernando Rodríguez Galisteo, la moción "es una prueba definitiva del abandono a que el Estado lleva sometiendo a Sevilla en materia de inversiones, que también llega al ámbito cultural desde hace décadas". "No solo es importante el museo, también el entorno, en el propio corazón del Parque de María Luisa".

Desde el Grupo Socialista se ha instado al Gobierno local a que se exija también a la Junta "en materia cultural" y se ha criticado la política municipal en este ámbito. "Desde 2022 llevan tiempo para adecuar la sala Santa Inés para que se pudieran exponer estas obras de alto valor histórico del Museo Arqueológico mientras se desarrollaba la obra". En este sentido, el Tesoro del Calamboro "se iba a exponer en dicha Sala en 2025; ahora nos han dicho que para inicio del 2026: estamos en abril y la licitación aún no ha salido".

Asimismo, el PSOE se ha referido también a las Atarazanas, "cerradas a cal y canto". "Abrieron este espacio para celebrar un Consejo de Gobierno de la Junta, claramente con tintes electoralistas: una apertura 'fake' en toda regla".

Por último, Bueno ha subrayado que, como ha dicho "una y mil veces", cuando se trate de los sevillanos, "da igual reivindicar ante quien sea, pero no intente desviar la atención de esta moción", ha interpelado a la concejal de la coalición de izquierdas. La propuesta ha contado con la abstención de Con Podemos-IU y el rechazo del Grupo Socialista.