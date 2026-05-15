La Policía Nacional recupera jamones, paletillas y unos 2.000 euros tras el robo de un negocio en Morón (Sevilla)

Agente de la Policía Nacional en una comisaría - POLICÍA NACIONAL

SEVILLA 15 May. (EUROPA PRESS) -

La Policía Nacional ha recuperado una serie de efectos sustraídos, entre ellos varios jamones, paletillas y unos 2.000 euros en efectivo, al esclarecer un robo con fuerza cometido en un establecimiento cárnico de Morón de la Frontera (Sevilla).

Según ha detallado el Cuerpo en una nota, los hechos ocurrieron el pasado 23 de abril, cuando un varón accedió al interior del establecimiento al romper el cristal de la puerta de entrada.

Así, tras cometer el robo, contactó con otros dos varones para recoger y trasladar los efectos robados. Posteriormente, abandonaron el lugar en un vehículo.

La investigación permitió identificar a los presuntos implicados en los hechos. Finalmente, practicaron una entrada y registro autorizada judicialmente en el domicilio de uno de ellos.

Durante el registro, los agentes lograron intervenir parte de los efectos sustraídos en el establecimiento. Entre ellos figuraban unos 2.000 euros en efectivo, varios jamones y paletillas, latas de conserva, botellas de bebidas alcohólicas y garrafas de aceite de oliva.

La investigación continúa abierta y las diligencias han sido puestas en conocimiento de la autoridad judicial competente.