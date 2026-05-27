PP llevará al Pleno de Sevilla una propuesta para pedir el cese de Óscar Puente por la "pésima" gestión del Centenario

Archivo - Imagen de las obras del puente del Centenario - MARÍA JOSÉ LÓPEZ/EUROPA PRESS - Archivo

SEVILLA 27 May. (EUROPA PRESS) -

El Grupo Municipal del Partido Popular en Sevilla ha anunciado que llevará al próximo Pleno ordinario del Ayuntamiento, previsto para este jueves, 28 de mayo, una moción en la que pedirá al Gobierno de España la destitución del ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, como responsable último de la gestión de infraestructuras de titularidad estatal por "la pésima gestión al frente de las obras de ampliación del Centenario".

Según detalla la propuesta, consultada por Europa Press, el PP propone solicitar al ministerio la "presentación urgente" de un informe detallado sobre "la causa de los retrasos y el estado actual de las obras, con expresión de los posibles riesgos ante la interrupción de las obras y un plan para su prevención".

Además, solicitará "la adopción de medidas extraordinarias que permitan la continuación de las obras de ampliación" para garantizar "el cumplimiento de los principios de eficacia y eficiencia en la ejecución del gasto público, conforme a la normativa presupuestaria vigente".

Por último, instará al citado ministerio a la "puesta en marcha de un plan de control y seguimiento para garantizar el cumplimiento de los plazos de las obras de ampliación del puente del centenario".

Al detalle, el escrito del PP esgrime que "pese a la importancia de la obra de ampliación, el desarrollo de la misma ha estado marcado por reiterados retrasos e incumplimientos de los plazos inicialmente previstos", misma vez que ha remarcado que "en principio, se estableció para la terminación de la obra la fecha de finales de 2023, y ahora mismo sería impensable establecer como fecha de terminación diciembre de 2029, dado el retraso que arrastran las obras".

Al hilo, el portavoz del Grupo Popular en el Ayuntamiento de Sevilla, Juan Bueno, ha destacado que la noticia de la "paralización" es "la peor noticia para los sevillanos" porque "los condena a sufrir atascos de manera permanente" y "sin saber cuándo se resolverá el problema", misma vez que ha lamentado "falta de explicaciones" por parte del Gobierno nacional.