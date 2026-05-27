PP pedirá en el Pleno de la Diputación de Sevilla que el Estado financie en un 50% el sistema de autonomía y dependencia

Portavoz del PP en la Diputación de Sevilla, Martín Torres.
Portavoz del PP en la Diputación de Sevilla, Martín Torres. - PP
Europa Press Andalucía
Publicado: miércoles, 27 mayo 2026 17:29
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SEVILLA 27 May. (EUROPA PRESS) -

El Grupo Popular en la Diputación de Sevilla ha anunciado que defenderá en el pleno de la administración provincial, previsto para este jueves, 28 de mayo, una moción para instar al Gobierno de España a financiar en un 50% el Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia.

Según ha expresado el grupo en una nota de prensa, la ley establece un principio de corresponsabilidad financiera entre la Administración General del Estado y las Comunidades Autónomas, un equilibrio que "no se cumple en Andalucía".

"En la provincia de Sevilla, en el ejercicio 2026, el presupuesto del sistema asciende a 2.610 millones de euros, de los cuales la Junta de Andalucía aporta el 70,5% frente al 29,5% del Gobierno de España", ha expresado en la referida nota el portavoz del PP en el ente supramunicipal, Martín Torres.

En este sentido, Martín Torres, ha calificado la situación como "injusta y desequilibrada", por lo que ha propuesto que "se apliquen los mismos criterios" en la comunidad autónoma.

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