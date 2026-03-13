PP pide al PSOE que "no cuestione la seguridad en Semana Santa de Sevilla ni dude de la profesionalidad de la Policía"

Archivo - El portavoz del PP en el Ayuntamiento de Sevilla, Juan Bueno, en un pleno - Francisco J. Olmo - Europa Press - Archivo

SEVILLA 13 Mar. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del PP en el Ayuntamiento de Sevilla, Juan Bueno, ha pedido este viernes al PSOE que "no cuestione la seguridad de la Semana Santa ni ponga en duda la profesionalidad de la Policía Nacional".

Así lo ha indicado Bueno en una nota, tras las palabras del concejal socialista, Ignacio González, en la Comisión de Control celebrada esta mañana en el Consistorio en la que ha dicho: "Si usted quiere enfrascarse en una bronca con la Policía Nacional, usted verá, mire a ver si no va a tener problemas con la Semana Santa".

Bueno ha calificado estas palabras como "una amenaza" y "una insinuación clara de un amago de boicot por parte de la Subdelegación del Gobierno a la seguridad de uno de los eventos más importantes que se celebran en Sevilla".

En este sentido, ha pedido al portavoz del PSOE que "controle la incontinencia verbal de sus concejales". "No queremos ni pensar que estas declaraciones sean una amenaza velada a los sevillanos y a su Semana Santa", ha señalado.

El portavoz del Grupo Popular ha manifestado que "es intolerable que el PSOE emplee este lenguaje en el Salón de Plenos del Ayuntamiento y amenace con dejar a Sevilla sin Policía Nacional durante la Semana Santa".

"Exigimos la inmediata petición de disculpas por parte del concejal socialista, Ignacio González, así como la condena y rectificación a estas desafortunadísimas palabras al portavoz de su Grupo Municipal, Antonio Muñoz, ya que lo escuchado está muy lejos del espíritu democrático que debe de prevalecer en un salón de plenos de Ayuntamiento", ha reseñado.

Ha concluido que "no será este gobierno quien ponga en duda la profesionalidad de los agentes y mandos policiales que cada año velan por nuestra seguridad, especialmente en Semana Santa, y que estamos convencidos que este año volverá a ser igual".