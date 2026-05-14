El PP de Sevilla muestra su apoyo a las autoescuelas y pide "medidas urgentes" al Gobierno ante la reducción de exámenes

Imagen de la reunión entre el PP de Sevilla y representantes de las autoescuelas. - PP-SEVILLA

SEVILLA 14 May. (EUROPA PRESS) -

El Partido Popular (PP) de Sevilla ha mostrado su apoyo a las autoescuelas y se suma a este colectivo para pedir al Gobierno "medidas urgentes" que solucionen el "colapso actual en las listas de espera de personas que necesitan presentarse a las pruebas prácticas para la obtención de un carné de conducir".

En una nota de prensa, el presidente del PP provincial, Ricardo Sánchez, ha explicado que han podido "conocer de primera mano" esta problemática, tras realizar una reunión de trabajo con representantes del sector.

Asimismo, ha explicado que el problema radica en la reducción por parte de la Dirección General de Tráfico(DGT), "es decir del gobierno de Pedro Sánchez", tanto del número mensual de exámenes prácticos, como en el cupo asignado a las autoescuelas para la presentación de alumnos a dichas pruebas.

En ese sentido, los 'populares' han señalado que esta situación "no solo afecta" a aquellos ciudadanos que quieren y necesita sacar un primer carné, sino también para aquellos que necesitan obtener un carné profesional "para acceder a un empleo específico".

De esta manera, Ricardo Sánchez, ha afeado que "esta cuestión, supone un nuevo freno de Sánchez y Montero al desarrollo económico de la provincia de Sevilla", por lo que considera que "limita el acceso al mercado laboral". Además, del "límite que supone" en la capacidad de trabajo y la economía de los profesionales del sector de las autoescuelas, en un momento en el que, ha asegurado, "crece el número de alumnos".