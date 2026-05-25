Procesados por allanar un hogar de Osuna (Sevilla) piden su absolución y la acusación reclama 11 años de prisión

Archivo - Audiencia Provincial de Sevilla. Imagen de archivo. - EUROPA PRESS - Archivo

SEVILLA 25 May. (EUROPA PRESS) -

Los tres acusados de amenazar de muerte y allanar y provocar daños en la vivienda y en un ciclomotor de un vecino de la localidad de Osuna (Sevilla) han solicitado su absolución este lunes, durante la presentación de las alegaciones previas por parte de sus respectivas defensas en el marco de este juicio con jurado popular, mientras que la acusación particular, ejercida por la víctima, ha pedido para cada uno de ellos un total de once años de cárcel, una pena superior a la estimada por la Fiscalía, esto son cinco años y seis meses de prisión.

Durante la primera sesión, que ha tenido lugar durante la presente jornada en la Audiencia Provincial de Sevilla ante la imposibilidad de alcanzar un acuerdo entre las partes y tras la constitución del jurado, los mismos han insistido en su inocencia.

Por su parte, la acusación particular ha incluido en la calificación de los hechos un delito de lesiones. Cabe subrayar al respecto que el episodio es, a juicio del Ministerio Público, constitutivo de sendos delitos de amenazas, allanamiento de morada, leve de daños y de daños mediante incendio.

Al detalle, la acusación particular solicita para cada uno de ellos cuatro años de prisión por un delito de allanamiento de morada, dos años de prisión por un delito de amenazas, otros dos años por un delito de lesiones, tres años por un delito de incendio y una multa de 24 meses con cuota diaria de 12 euros por un delito de lesiones.

En cuanto a la responsabilidad civil, el Ministerio Fiscal solicita una indemnización conjunta y solidaria de 505 euros por los daños causados, mientras que la acusación particular reclama 4.585,43 euros por los desperfectos y una cantidad de 5.000 euros las lesiones que ha sufrido el afectado.

Así, se espera que durante la segunda sesión de este procedimiento, prevista para este martes 26 de mayo, los acusados comparezcan en primer lugar, tras lo que intervendrá el denunciante y, por último, los testigos y peritos.

Según consta en el escrito de acusación del Ministerio Público, los hechos se remontan al 29 de agosto de 2020, cuando sobre las 14,00 horas los acusados "se personaron en el domicilio del afectado".

Así, "puestos de común acuerdo y con ánimo de amedrentar al mismo, exhibiendo una catana, le profirieron desde la calle expresiones tales como 'Dónde está el perro este, que lo mato'".

A continuación, ahonda el escrito, "quebrantaron la puerta exterior de acceso, accedieron al inmueble y, con intención de menoscabar patrimonio ajeno, asestaron golpes a la puerta del pasillo, al cristal de la puerta del salón y al espejo de baño". Los daños causados han sido tasados en 385 euros.

Una vez en el exterior y con igual ánimo, "prendieron fuego a un ciclomotor", que ha sido tasado en 120 euros. Los hechos narrados son, a juicio del Ministerio Público, constitutivos de sendos delitos de amenazas, allanamiento de morada, leve de daños y de daños mediante incendio, por los que responden los encausados en concepto de autores.

De esta forma, solicita para cada uno de los investigados un total de cinco años y seis meses de cárcel. Asimismo, pide para cada investigado un año de prisión y tres años de prohibición de comunicarse y aproximarse a menos de 200 metros de la víctima por un delito de amenazas; dos años y medio de cárcel y el pago de una multa de 2.700 euros por un delito de allanamiento de morada; dos años de prisión por un delito de daños mediante incendio, y una multa de 600 euros por un delito leve de daños, así como que indemnicen de forma conjunta y solidaria con un total de 505 euros al perjudicado por los daños causados.

De esta forma, el juicio comenzará este lunes con la constitución del jurado popular y la presentación de las alegaciones previas por las partes personadas, tras lo que este martes, 26 de mayo, comparecerán los testigos y el día 27 de mayo prestarán declaración los peritos y, en último lugar, los tres acusados.